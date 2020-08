Ligue de baseball junior élite: Jacob Carroll sacré joueur du mois de juillet

Débit août, la Ligue de baseball junior élite du Québec a dévoilé les noms des joueurs du mois de juillet. Après avoir dû attendre deux mois de plus que ce qui était prévu, la saison 2020 a finalement pu être lancée à la mi-juillet. Et après une première quinzaine de jours de compétition, la LBJEQ a remis les premiers titres de joueurs Rawlings du mois à Jacob Carroll, des Pirates Chevrolet 440 de Laval et à Conor Angel, des Cardinals de LaSalle.

Jacob Carroll a disputé 10 rencontres depuis le début de la saison, obtenant 19 coups sûrs en 38 apparitions au bâton pour une moyenne de ,500 pour le mois de juillet. Il a claqué trois doubles et trois circuits et a terminé le mois avec 19 points marqués et 16 points produits! Il a ainsi été impliqué dans 32 points des siens depuis le début de la campagne.

Le joueur de 2e but de Laval a obtenu six buts sur balles et a finalement terminé le mois de juillet avec une moyenne de présence et de puissances (MPP) de 1,381, un chiffre très impressionnant! Il a ainsi contribué aux succès des Pirates dans leur lutte pour le premier rang de la section "La Cage - Brasserie Sportive".

Jacob est actuellement le meneur chez les frappeurs des Pirates au chapitre des points produits avec 19 et pour les coups de circuit avec trois depuis le début de la présente saison.