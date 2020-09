Le stade d’athlétisme Claude-Ferragne maintenant ouvert

Le tout nouveau stade d’athlétisme Claude-Ferragne est désormais accessible aux athlètes et aux citoyens lavallois.

Ce stade accueillera de jeunes sportifs lors des Jeux du Québec, à l’été 2021, et dès maintenant, il permet aux citoyens, de profiter d’équipements sécuritaires; aux athlètes, d’avoir un lieu de pratique correspondant à leurs besoins de développement; aux entraîneurs, d’accompagner les athlètes dans des installations de haut niveau.



« La nouvelle infrastructure de 6,6 M$ va contribuer à mettre en valeur les athlètes lavallois ainsi que la volonté de Laval d’offrir des installations de qualité et un aménagement favorable à la pratique de l’activité physique, comme établi dans la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, qui place l’activité physique au cœur d’une vie citoyenne active et de qualité », mentionne Marc Demers, maire de Laval.



Accueil des compétitions nationales

Des compétitions de calibre national pourront être tenues au nouveau stade. Celui-ci inclut, entre autres, une piste de 400 m (8 couloirs) en surface souple, une section de 100 m (10 couloirs), 2 fosses de saut en longueur, des zones de saut à la perche et de saut en hauteur, des aires de lancer (disque, marteau, poids et javelot), un couloir de triple saut, une tour pour les juges de 20 m2, 4 tours d’éclairage ainsi que des gradins d’une capacité de 600 spectateurs.



En l’honneur de Claude Ferragne

Claude Ferragne est un athlète de saut en hauteur. En 1975, il a participé aux Jeux panaméricains de Mexico et s’est préparé en vue des Jeux olympiques de 1976, qui avaient lieu à Montréal – où il a obtenu la 12e place. En 1978, il a remporté une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth, et à la fin de la même année, lors du 6e gala de Sports Québec, il a reçu la mention spéciale « Athlète de la décennie ».

Ayant fait ses études universitaires en éducation physique, Claude Ferragne a enseigné cette discipline au collège Ahuntsic, après sa carrière athlétique. Il a été intronisé au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec en 1996.