Baseball Laval récompense les artisans d’une saison d’exception 

Au lendemain du Gala Méritas 440 Laval Chevrolet 2020 diffusé sur sa page Facebook et qui a été vu par plus de 1000 personnes, Baseball Laval rend publique la liste des récipiendaires de cet évènement qui couronne une saison d’exception.

« Malgré la COVID-19, nous avons innové et préenregistré un gala écourté animé de main de maître par Jean Allard pour une 20e année. Encore une fois, félicitations aux joueuses, joueurs, équipes, entraîneurs, officiels et bénévoles qui se sont distingués pendant cette saison très spéciale. Merci également aux associations d’avoir mis la main à la pâte pour offrir aux jeunes du baseball de grande qualité dans un contexte particulier. Merci enfin aux organisateurs du gala et aux membres du comité de sélection », a déclaré le président de Baseball Laval, Christian Cyr.

Honneurs individuels (mixte)

Joueurs par excellence Rallye Cap (un récipiendaire par association)

• Félix Luneau, Laval-Nord

• William Delcourt, Vimont-Auteuil

• Alonso Vivas, Laval-Est

Joueur par excellence Atome A-B: Angelica Passarelli, Vimont-Auteuil (B)

Joueur par excellence Moustique A-B : Emeric Perez, Laval-Nord (A)

Joueur par excellence Moustique AA : Loukas Logothetis. Associés de Laval

Joueur par excellence Pee Wee A-B : Camille Gélinas, Tornades de Laval (B)

Joueur par excellence Pee Wee AA : Camille Proulx, Associés de Laval

Joueur par excellence Bantam A-B : Estéban Piccione, Laval-Nord (A)

Joueur par excellence Bantam AA : Léo Lefebvre, Associés de Laval

Joueur par excellence Midget A-B : Yanick Audet, Vimont-Auteuil (A)

Joueur par excellence Midget AA : Jérémy Charron, Associés de Laval

Joueur par excellence Junior Majeur : Étienne Lalonde, Pirates de Laval (AA)

Honneurs individuels (baseball féminin)

Joueuse par excellence A : Florence Bergeron, Laval-Nord

Joueuse par excellence B : Annika Desjardins, Tornades de Laval Pee Wee

Joueuse par excellence Compétition : Zoé Sawaya, Laval-Nord

Honneurs groupes d’entraîneurs

Groupe d’entraîneurs par excellence A : Astros de Laval-Est Pee Wee

Groupe d’entraîneurs par excellence B : Faucons de Vimont-Auteuil Atome

Groupe d’entraîneurs par excellence AA : Associés de Laval AA Bantam

Honneurs équipes

Équipe par excellence A : Pirates de Delta Atome

Équipe par excellence B : Tornades de Laval Bantam

Équipe par excellence AA : Associés de Laval Bantam

Honneurs bénévoles (un par association)

Bénévole par excellence Delta : Érick Girard

Bénévole par excellence Laval-Est : Claude Villeneuve

Bénévole par excellence Laval-Nord : Josianne Caron

Bénévole par excellence Vimont-Auteuil : Sébastien Lacharité

Bénévole par excellence Associés de Laval : France Mailly

Bourses Jean Allard

En plus de se mériter une carte-cadeau d’une valeur de 60$ échangeable à la boutique l’Entrepôt du baseball à l’instar des autres récipiendaires, le joueur par excellence Moustique A-B, Emeric Perez et la joueuse par excellence B, Annika Desjardins, ont reçu chacun de l’animateur Jean Allard, une bourse de 100$ qu’ils pourront appliquer sur leur inscription de 2021. De plus, ils recevront sous peu un nouveau gant de baseball, gracieuseté de Easton.

Par ailleurs, Baseball Laval a profité du gala pour honorer trois bénévoles émérites qui se distinguent par la qualité de leur engagement pour le baseball :

Carole Brochu : responsable depuis plusieurs années du baseball adapté dans la région.

Sylvain Mayrand : entraîneur et formateur pour les entraîneurs dans la région de Laval.

Pascal Doré : formateur d’entraîneurs et entraîneur auprès de jeunes des Centres Jeunesse.

Ces trois personnes recevront une carte-cadeau échangeable au Carrefour Laval. Tirage pour récompenser les officiels

Enfin, les comités régionaux des marqueurs et des arbitres se sont entendus pour remercier chacune des personnes qui ont agi à titre d’officiels cette saison.

Une carte-cadeau a été tirée parmi le groupe de marqueurs et pour le groupe d’arbitres.

Gagnante pour les marqueurs : Jordane Audette

Gagnant pour les arbitres : François Fiola

Baseball tient à remercier ses précieux partenaires qui ont rendu possibles ce gala et la saison 2020 : 440 Laval Chevrolet, les restaurants Benny & Co, Sports Rousseau, L’Entrepôt du baseball, les députés de Laval à l’Assemblée nationale du Québec et la Ville de Laval.

Félicitations aux récipiendaires et aux finalistes et à la saison prochaine !