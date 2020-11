Une saison étrange mais une saison record

En cette année de règles sanitaires strictes et de distanciation physique, le Club d’aviron Terrebonne a rangé ses bateaux dimanche matin dernier et peut se targuer d’avoir battu son record de sorties sur l’eau avec un total de 1657 mises à l’eau cette année.

Un record triste ou heureux selon la façon de voir les choses. Comme tous les membres étaient limités aux skiffs (bateau solo) ou aux doubles familiaux, les chiffres montaient à vue d’œil. Le CAT a pulvérisé son ancien record de 1336 sorties sur l’eau malgré six semaines perdues en raison du confinement printanier.



« Le record de sorties sur l’eau est une chose agréable à annoncer, mais le retour de tous nos jeunes membres et moniteurs(trices) est de très loin notre plus grande satisfaction, a expliqué la présidente Rosanne Rioux. Sans régate et sans objectifs précis, nos jeunes athlètes ainsi que nos rameurs masters se sont entraînés assidûment. Et que dire de nos moniteurs(trices) ? Ils ont passé l’été à savonner et désinfecter des équipements et à servir nos novices et récréatifs en portant religieusement leurs masques malgré la chaleur. Ils ont également mis la main à la pâte pour organiser deux entraînements publics à l’île St-Jean. Le conseil d’administration tient à souligner le travail de ces employés-étudiants. Ils peuvent être très fiers de leur été. »



Les employés-étudiants 2020 étaient : Mathieu Fillion, Charlie Houle, Emile Parent, Alexandre Boisvert, Eve Poulin, Lorianne Bélair, Camélie Houle, Felix Parent, Jade Tousignant et Marika Poulin.



Après cet été aux règles inhabituelles, le CAT se prépare maintenant pour une saison hivernale qui sera elle aussi bien différente.Plutôt que de s’entraîner en groupe au Centre de soccer intérieur de Terrebonne, les membres le feront à la maison et en plein-air.

« Nous nous préparons aux règles les plus strictes d’une zone rouge, d’expliquer l’entraîneur-chef, Daniel Aucoin. Nous n’abandonnerons pas des jeunes à la vie scolaire bouleversée et des adultes en télé-travail à la maison. Nous prévoyons même investir dans des fatbikes et des raquettes pour les entraînements cardio-vasculaires ou des activités en pratique libre à l’extérieur. Notre conseil d’administration est d’avis que le CAT peut jouer un rôle social en ce temps de pandémie en offrant aux membres de bouger, peu importe les règles qui seront imposées. »



Les programmes hivernaux du CAT seront d’abord ouverts aux membres réguliers, mais également à des membres externes. Par exemple, la compagnie de construction Ivan Roger, dont les bureaux sont situés à quelques pas du CAT, s’est engagé à profiter des équipements de sports d’hiver les jours de semaine. Fidèle à ses habitudes, le CAT fera tout pour faire bouger le plus de gens possibles.



Le Club d’aviron Terrebonne est un organisme sans but lucratif qui offre des activités d’aviron compétitives et récréatives sur la rivière des Mille Îles.