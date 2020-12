Baseball: des honneurs triples pour les Pirates Chevrolet 440 de Laval  

L'équipe des Pirates Chevrolet 440 de Laval ont été récompensée trois fois plutôt dans le cadre du Gala virtuel de la la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) qui s'est déroulé au cours des dernières semaines.

Ainsi, le porte-couleurs des Pirates, Jacob Carroll, a été sacré champion frappeur, avec une bonne avance de 34 points de moyenne sur son plus proche poursuivant.

Carroll, en était à sa 3e saison dans la LBJÉQ et il s’agit de sa meilleure saison offensive en carrière. Après avoir maintenu des moyennes de ,274 et ,340 lors des saisons 2018 et 2019, Carroll a encore progressé avec la moyenne de ,474 qu'il a maintenu en 2020. Dans les faits, Carroll a réussi 27 coups sûrs sur 57 présences au bâton au cours de la courte saison régulière 2020 où il a disputé 15 parties. Il a obtenu cinq doubles et trois circuits, produisant 22 points en plus de marquer 25 points.

Pour sa part, Mathieu Granger, l’entraîneur-chef de l'équipe, a reçu le titre d'entraîneur-chef de l'année pour les succès qu'il a eus avec les Pirates lors de la dernière saison.

Laval a terminé au 2e rang de la section La Cage - Brasserie Sportive et au quatrième rang du classement général avec une excellente fiche de 15 victoires contre sept revers, affichant un excellent rendement offensif/défensif de +71 points.

Mathieu Granger, qui en était à sa première campagne à la barre de l'équipe, a su permettre à ses joueurs de remplir et même dépasser les attentes dans une section difficile, alors que la lutte était féroce avec Saint-Eustache et Repentigny.

Depuis la fin de la saison, Granger a déjà annoncé qu'il avait accepté de rejoindre son acolyte de toujours, Marc-André Ronda, et de prendre la tête du Royal de Repentigny, Ronda étant directeur général de cette équipe.

Enfin, les Pirates Chevrolet 440 ont été nommés organisation administrative de l'année 2020. Un prix remit annuellement à une formation qui a su remplir toutes les exigences de la Ligue, et ce fut le cas avec les Pirates.

Sous la direction de Jacques Continelli, Paul Martineau et Sébastien Groulx, les Pirates se sont distingués par leur bonne collaboration avec l'exécutif de la Ligue dans une saison 2020 difficile à organiser d'un point de vue administratif.