Des organismes de loisirs innovent en temps de pandémie

Le 6 janvier, le gouvernement a annoncé le prolongement des mesures de confinement et, ce faisant, l’organisme Loisirs Renaud-Coursol situé en plein cœur de Laval qui offre habituellement des activités sportives, culturelles et communautaires, a dû annuler la totalité des cours en présentiels de la session hiver 2021, comme il avait été le cas pour la session précédente.

En cette période incertaine et difficile, les employés et bénévoles de l’organisation ne baissent pas les bras. Ces derniers ont décidé de collaborer avec les Loisirs Bon Pasteur, ainsi que les Loisirs Duvernay St-Vincent, afin d’élargir l’offre rendue disponible aux Lavalloises et Lavallois.

La session dernière, l’organisme a proposé une vaste gamme de cours de loisirs en virtuel, en passant des activités artistiques, à la danse et aux activités physiques, toutes appréciées par les participants. L’organisme souhaitait ainsi mettre en place des mesures permettant aux participants de continuer leurs activités tout en respectant les mesures gouvernementales.

Soulignant qu’il est plus qu’important pour notre bien-être global, mental et physique de se garder actif, l’organisme proposera à nouveau une offre de cours en virtuel pour l ’hiver 2021, en collaborant avec les Loisirs Duvernay St Vincent et les Loisirs Bon-Pasteur, ce qui permettra d’offrir davantage de cours et de couvrir un plus vaste territoire.

« Comme les activités sont en virtuel, la proximité n’est plus un enjeu pour l es participants et nous pouvons nous permettre d’offrir davantage de choix de loisirs. Ainsi, nous sommes convaincus que toutes et tous pourront trouver une activité qui leur plaira et qui leur permettra de s’évader et d’oublier le confinement le temps d’une activité » souligne Lucie Lanthier, directrice de l’organisme Loisirs Renaud-Coursol.

Une alternative accessible

C’est en mentionnant l’importance d’une offre accessible, de qualité et inclusive, d’activités physiques, culturelles et communautaires pour les Lavalloises et Lavallois que les trois organismes ont annoncé leur programmation virtuelle pour la session hiver 2021 parmi lesquelles on retrouve des cours de mise en forme, de zumba, de yoga, de photographie, d’anglais, de stimulation motrice et bien plus.

« Pour nos organismes, l’accessibilité est un aspect plus qu’important, les citoyennes et citoyens n’ont parfois pas les moyens de se déplacer à plus de quelques kilomètres pour participer à une activité. Les cours virtuels, ainsi que la mise en commun de nos activités rendra accessible plus d’activités à plus de participants » d’ajouter Mme Lanthier.

Rester actif en confinement

Dans la situation actuelle, il est difficile pour plusieurs de rester positif et de continuer de rester actif, mais selon les trois organismes, nous devons continuer à nous protéger, à protéger les autres, et à faire des petits gestes collectifs nous permettant de retrouver, bientôt, un rythme de vie normal. Avec leur programmation, ces derniers souhaitent rendre cette tâche plus simple pour les Lavallois et Lavalloises et croient qu’il sera plus facile pour plusieurs de rester à la maison et de garder une bonne santé physique et mentale en se réunissant lors d’activités virtuelles.

La programmation virtuelle et les inscriptions pour les activités des organismes seront disponibles en ligne sur les sites internet respectifs des organismes à compter du 11 janvier.