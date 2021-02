La Course des pompiers de Laval réinventée

La Course des pompiers de Laval, prévue le dimanche 6 juin aura lieu dans une formule adaptée, cette année.

Dans le contexte incertain lié à la pandémie de COVID-19, la Ville de Laval s’est tournée vers une édition virtuelle afin d'assurer la sécurité des participants et respecter les directives de la Santé publique du Québec. Cette décision suit l’annulation, pour les mêmes raisons, de la Grande Fête des pompiers 2021, qui était aussi prévue pour juin.

Plusieurs conditions de participation ont été ajustées pour accommoder le plus grand nombre de personnes possible. Ainsi, les coureurs pourront choisir le parcours de leur choix dans leur quartier ou même s’activer sur leur tapis roulant. De plus, ils ne seront pas limités au 6 juin : ils pourront relever le défi au moment de leur choix entre le 28 mai et le 13 juin 2021. Ils auront finalement l’option de marcher la distance voulue dans la ville.

« Tenue chaque année, la Course des pompiers est un événement apprécié et attendu par les Lavallois. Certains d'entre eux commencent même l'entraînement une année à l'avance pour s'assurer d'être pleinement en forme. Les citoyens ont besoin, plus que jamais, d’avoir des occasions de rester actifs; transformer la course en format virtuel est un excellent moyen d'y arriver », a mentionné Sandra Desmeules, membre du comité exécutif et conseillère de Concorde–Bois-de-Boulogne, par voie de communiqué de presse.

« Malgré le contexte actuel, nous tenions à maintenir cet événement annuel pour continuer à soutenir la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, les besoins étant toujours aussi importants. Cela dit, nous devions assurer la sécurité de nos participants tout en leur proposant une formule attrayante », a pour sa part expliqué Patrick Taillefer, directeur du Service sécurité incendie de Laval.

Inscriptions en cours

Les enfants et les adultes peuvent s’inscrire à la course virtuelle dès maintenant. Les Lavallois de 17 ans et moins pourront bénéficier d’une tarification avantageuse. Les distances du programme de cette année sont 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 21,1 km et 42,2 km. Chaque coureur recevra un dossard virtuel, un accès à des programmes d’entraînement gratuits, un chandail officiel (pour les distances de 5 km et plus), une médaille de participation, une voix aux concours des partenaires ainsi qu’un accès à la plateforme de résultats. Les participants pourront enregistrer leur temps grâce à une application mobile qui sera reliée à la plateforme. Les personnes déjà inscrites recevront les différentes options par courriel.

Le Défi corporatif offre à 100 organisations et entreprises lavalloises de mobiliser leurs troupes autour d’une activité et de passer en mode compétition dans le but de remporter la toute première édition de ce défi réservé au milieu des affaires.

Les fonds recueillis lors de la Course des pompiers et du Défi corporatif seront versés à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Ils permettront de financer les programmes de recherche et de réadaptation, d’acheter de l’équipement spécialisé, de financer un camp d’été pour enfants et de venir en aide aux victimes et à leurs familles grâce au fonds d’urgence et d’aide directe de la Fondation.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de l’événement