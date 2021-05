Une équipe d’entraîneurs aguerris pour les Pirates Chevrolet 440 de Laval

Suite à la nomination de Sébastien Rivest au poste d’entraîneur chef des Pirates Chevrolet 440 de Laval de la Ligue de baseball junior élite du Québec en janvier dernier, ce dernier et le directeur général des Pirates, Sébastien Groulx, ont travaillé au recrutement d’adjoints.

« Nous voulions trouver les bons individus pour assister Sébastien afin de bien encadrer notre équipe. Nous avons réussi à mettre la main sur un groupe d'entraîneurs qui possède une bonne expérience en coaching et également à titre de joueurs. Nos jeunes joueurs pourront donc bénéficier des conseils et de l’expertise d’une équipe d’entraîneurs aguerris » a déclaré le directeur général des Pirates, monsieur Sébastien Groulx. Voici donc le trio d’entraîneurs qui secondera Sébastien Rivest cette année.

Curt Dubeau

Curt compte plus d’une vingtaine d’années d’expérience à titre d’entraîneur adjoint à différents niveaux. Il a été entraîneur adjoint avec l’équipe des Redbirds de l’université McGill pour 3 saisons. Il a occupé différents postes d’entraîneur adjoint au niveau junior AA pour des équipes de la région du Lac Saint-Louis. Pendant plus d’une dizaine d’années, il été entraîneur au 1er but et au 3e but pour des formations U18 du Vermont.

« Curt en sera à sa première expérience de coaching dans les rangs junior élite. Il sera en support aux joueurs de positions » d’expliquer l’entraîneur-chef, Sébastien Rivest.

Issael Gonzalez

Originaire de la République dominicaine, Issael Gonzalez a été repêché en 2004 par les Pirates de Pittsburgh (MLB) au 30e du repêchage du baseball amateur. Il était alors à la polyvalente Édouard-Montpetit de Montréal. Il a aussi porté les couleurs des Capitales de Québec de Ligue Can Am pendant quelques saisons.

« Issael travaillera avec nos joueurs de positions, son expérience de joueur professionnel dans l'organisation des Pirates de Pittsburgh et des Capitales de Québec sera un atout pour nos joueurs. Il sera présent le plus souvent possible avec l'équipe en fonction de ses obligations professionnelles » a déclaré l’entraîneur-chef des Pirates, Sébastien Rivest.

Alexandre Messier

« Alexandre sera l'entraîneur des lanceurs. Il possède beaucoup d'expérience, ayant, entre autres, été entraîneur pour le programme de l'équipe nationale junior. Il sera en mesure de faire progresser nos lanceurs dans leur développement » a expliqué Sébastien Rivest.

Alex a été lanceur au niveau junior élite avec les Ducs de Longueuil de 1989 à 1994. Il a également porté les couleurs de l’équipe du Québec aux championnats canadiens. De plus, Alexandre a été membre de l’équipe nationale junior canadienne en 1991 ainsi qu’avec l’équipe senior canadienne. Exploit non négligeable, en 1993, il a été le lanceur gagnant du match de la médaille d’or des Jeux du Canada.

En 1994, c’est en France qu’il a poursuivi son parcours à titre d’entraîneur-joueur pour l’équipe de Nice. Alexandre Messier a été entraîneur des lanceurs pour les Ducs de Longueuil, l’ABC de relève de l’école Édouard-Montpetit, au collège Briarcliffe de la région de New York, l’équipe junior du Canada et les Royaux de la défunte Ligue de baseball canadienne.

En 2015. Messier a occupé le poste d’entraîneur-chef des Expos de Sherbrooke de la LBSMQ. Enfin, mentionnons qu’il a été le superviseur du recrutement au Canada pour les Angels de Los Angeles de la MLB de 2001 à 2010.

Toute cette expertise s’ajoute à celle de l’entraîneur-chef Sébastien Rivest qui possède pour sa part plus d’une vingtaine d’années d’expérience à titre d’entraîneur-chef ou entraîneur adjoint avec des équipes du niveau excellence et junior élite.

Entraînement printanier

Enfin, mentionnons que l’entraînement sur le terrain a débuté depuis quelques semaines. C’est l’occasion pour les joueurs de se remettre en forme et de retrouver leur synchronisme. C’est aussi l’occasion pour les entraîneurs de faire plus ample connaissance avec chacun des joueurs.

Évidemment le tout se déroule dans le respect des règles édictées par la Santé publique et en fonction des caprices de la météo. En principe la saison des Pirates Chevrolet 440 de Laval doit débuter le 29 mai prochain contre les Tyrans à Gatineau pour un programme double.