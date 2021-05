La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) entame un nouveau chapitre dans son partenariat avec La Capitale Assurance et services financiers et annonce en un investissement de 200 000 $ sur deux ans de Beneva, l’entreprise née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, dans le soutien des étudiants-athlètes de la province.

80 000 $ en bourses sont remis à 23 étudiants-athlètes émérites, dont 3 qui viennent de Laval.

Simone Huang - badminton - 1re bourse de Beneva

Simone a 14 ans et habite à Laval, elle a reçu une bourse d'excellence académique de 2000 $. Elle est médaillée d’or en simple dans la catégorie des moins de 15 ans lors de la sixième étape du circuit junior élite canadien à Toronto, en mars 2020. Également, médaillée d’or en simple dans la catégorie des moins de 19 ans à l’Invitation Sud-Ouest à Valleyfield, en mars 2020, alors qu’elle n’avait que 13 ans.

Simone étudie en 3e secondaire dans la concentration arts et multimédia du Collège Regina Assumpta et a maintenu une moyenne académique de 92 % à la première étape. Elle est fortement intéressée par le domaine des sciences ainsi que celui de l’architecture. Elle aspire à représenter le Canada dans des compétitions internationales.

Laurie Denommée - gymnastique artistique - 3e bourse de Beneva

Laurie à 20 ans, elle vient de Laval et a reçu une bourse d'excellence académique 4000 $. Elle est médaillée d’argent au saut de cheval et de bronze à la poutre ainsi que 4e aux barres asymétriques à la compétition Élite Canada présentée en mode virtuel en avril 2021. Également médaillée d’argent en équipe à l’International Gymnix en mars 2020.

Laurie étudiera au baccalauréat en kinésiologie à l’Université de Montréal à l’automne et a maintenu une moyenne académique de 88 % pendant l’année 2020 en sciences humaines, profil individu, au Cégep à distance. Laurie est passionnée par tout ce qui concerne le sport et le corps humain. Elle entend d’ailleurs continuer ses études à la maîtrise en kinésiologie. La gymnaste désire soigner ses blessures afin d’être en mesure de montrer ce dont elle est capable lors des sélections olympiques pour les Jeux de Tokyo.

Joseph Phan - patinage artistique - 3e bourse de Beneva

Joseph à 19 ans et vient de Laval, il a reçu une bourse de soutien à la réussite académique et sportive de 4000 $. Il est 4e au Défi Patinage Canada présenté en mode virtuel en janvier 202, ainsi que 4e aux Championnats canadiens en janvier 2020.

Joseph étudie en psychologie à l’Université York. Joseph aimerait devenir psychologue et souhaite aussi aider les plus jeunes en étant entraîneur à temps partiel. Le patineur artistique rêve de se produire sur la scène olympique aux Jeux de Pékin.