Début de la saison 2021 pour les Pirates de Laval

Les Pirates de Laval de la Ligue de baseball junior AA du Québec amorceront la saison 2021 le 21 juin en recevant les Patriotes de Saint Eustache au stade du parc Paul-Marcel-Maheu.

Selon Gilles Larouche, l’entraîneur-chef des Pirates junior AA, le camp fut difficile en raison des règlements du protocole sanitaire en lien avec la pandémie de la Covid-19. Toutefois, malgré ces contraintes « nous sommes parvenus à réunir un groupe de joueurs qui sera très compétitif » a-t-il déclaré.

Ainsi, quatre joueurs recrus, très talentueux, se joindront aux Pirates pour cette nouvelle saison et un joueur expérimenté effectuera un retour cette année après une absence la saison dernière.

Par ailleurs, l’ancien lanceur des Pirates, Étienne Lalonde, deviendra l’entraîneur des lanceurs. On se souviendra que Lalonde avait dominé la Ligue pour le nombre de victoires la saison dernière. Le personnel de lanceurs des Pirates devrait à nouveau être très fiable cette année, permettant à l’équipe d’être encore très compétitive.

Objectif de cette saison

« Notre objectif est de compléter notre plan de quatre ans afin d’aller chercher le championnat des séries éliminatoires » a expliqué Gilles Larouche. « Lors des trois dernières saisons, nous avons participé à deux demi-finales et une fois à la grande finale de championnat. L’an dernier, plusieurs de nos joueurs ont récolté des honneurs individuels et cela est conforme à notre objectif d’avoir une équipe de haut niveau et de gagner le championnat des séries.» a conclut l’entraîneur-chef des Pirates junior AA.

La Ligue de baseball junior AA du Québec en est à sa sixième année d’opération et deux nouvelles équipes se joignent au circuit pour la saison 2021, soit les Expos de Sherbrooke et les Aigles de Trois-Rivières. Toutefois, les Sox de Gatineau et les Voltigeurs de Sainte-Thérèse se retirent de la Ligue pour la saison 2021, eux qui n'avaient pas participé aux activités du circuit en 2020.

Stade du parc Paul-Marcel-Maheu

Mentionnons que les Pirates de Laval seront de retour au stade du parc Paul-Marcel Maheu cette année. Les partisans sont invités à consulter le site Internet des Pirates de Laval afin de connaître les consignes qui seront applicables en raison de la pandémie actuelle.