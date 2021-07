La 55e Finale des Jeux du Québec à Laval en 2022

À la suite de la confirmation d’une aide financière par le gouvernement du Québec, la Corporation SPORTSQUÉBEC annonce que la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020, aura lieu officiellement à l’été 2022. Initialement prévu du 31 juillet au 8 août 2020, puis annulé du 23 au 31 juillet 2021, l’événement sera finalement présenté du 22 au 30 juillet 2022 et permettra aux athlètes et aux spectateurs de vivre pleinement l’aventure des Jeux du Québec. « Chaque milieu hôte qui reçoit une Finale des Jeux du Québec en retire un legs immense pour sa communauté. La mise à niveau des installations sportives en fait évidemment partie, mais au centre de cet héritage figure d’abord et avant tout le capital humain. Le passage des Jeux du Québec à Laval aura un impact positif et marqué sur le développement sportif de la population lavalloise, et encore plus particulièrement avec la relance du sport postpandémie au Québec. » - Julie Gosselin, présidente de SPORTSQUÉBEC La communauté sportive aura donc à nouveau l’occasion de bénéficier de cet événement en 2022, à la suite de l’annulation préalablement annoncée de la Finale en 2021. En effet, aucun des scénarios élaborés au cours des derniers mois n’aurait permis aux jeunes participants de profiter de cette expérience bien au-delà de la compétition sportive. Que ce soit au niveau du transport des 3 300 athlètes vers Laval, de l’organisation de l’hébergement dans les locaux d’établissements scolaires, de l’aménagement des cafétérias avec ses 60 000 repas à servir, des rassemblements des jeunes au Village des athlètes, du nombre de spectateurs permis ou encore de la période réduite de qualification des athlètes, plusieurs défis de taille liés aux mesures sanitaires rendaient impossible la réalisation de l’événement. « Notre équipe met le cap sur 2022 et regorge d’enthousiasme à l’idée de faire vivre à la famille des Jeux du Québec un événement mémorable à la hauteur de leur patience et de leurs attentes. Je souhaite remercier nos partenaires, collaborateurs et nombreux bénévoles pour leur grande solidarité à travers ces revirements. » - Yves Carignan, président du Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec (COFJQ) – Laval 2022 « Le retour des Jeux du Québec est une excellente nouvelle pour le sport québécois, pour le cheminement des jeunes athlètes et pour la Ville de Laval. Je suis convaincue que la Finale 2022 sera un événement hors du commun, fort du soutien des communautés sportives et économiques de toute la province. Je remercie toutes les personnes qui ont su garder le cap pendant ces temps incertains et qui continueront leur travail colossal pour faire de la prochaine édition un succès retentissant », - La ministre déléguée à l’Éducation Mme Isabelle Charest Plein feu sur 2022 Pour saluer la patience de tous celles et ceux qui auront attendu ce moment avec beaucoup de fébrilité, la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2022 s’annonce haute en couleur avec les cérémonies d’ouverture et de clôture prévues à la Place BELL les 22 et 30 juillet 2022. À cela s’ajoutent un Village des athlètes plus animé que jamais et une programmation complémentaire qui permettra aux visiteurs de profiter de leur séjour pour découvrir les nombreux attraits de la Ville de Laval. La population lavalloise pourra enfin vivre au rythme des Jeux ! « Nous sommes très fébriles de voir la Ville s'animer à la venue de tous ces jeunes, de leurs accompagnateurs ainsi que des supporteurs. C'est un événement d'envergure qui dynamisera Laval en plus de lui amener de formidables retombées. Après deux années qui ne furent pas de tout repos, 2022 sera le moment opportun d’encourager nos jeunes athlètes qui sont de véritables exemples de persévérance ! » - Nicholas Borne, responsable du dossier des Jeux du Québec L’année 2022 célébrera le retour à la pratique sportive avec deux Finales des Jeux du Québec. Que ce soit celle d’hiver à Rivière-du-Loup du 4 au 12 mars ou celle d’été à Laval du 22 au 30 juillet, les jeunes pourront enfin goûter à cet événement haut en couleurs. Des festivités seront prévues tout au long des Finales pour célébrer cet événement commémoratif.