Deux grosses parties pour les Hawks de Mirabel

Les Mirabellois étaient à Joliette afin de disputer la victoire à la formation locale, l’Assurancia ainsi qu’au Mobux de McMasterville. Les Hawks ont récolté 3 points sur une possibilité de 4 points échappant un point lors des tirs de barrage face à la formation de Joliette.

Les Hawks ont disputé une excellente rencontre face à la formation locale prenant même les devants au compte de 5 à 3 à la fin de la première période. Alexandre Richer inscrivait deux fois les siens au tableau indicateur. Son premier filet fut inscrit 9 secondes après que Joliette eût pris l’avance à mi-chemin au premier engagement et souleva l’admiration des spectateurs présents. Sébastien Lajeunesse y allait également de ses deux premiers buts de la saison dont un grâce à un puissant tir frappé que Guillaume Descelles n’a tout simplement pas vu passer. Gabriel Bazinet inscrivait également son premier filet de la saison.

L’indiscipline et le manque d’opportunité en deuxième période auront empêché les Hawks de concrétiser la victoire puisque les locaux allaient marquer une deuxième fois avec l’avantage d’un joueur. Incapables de profiter de 3 avantages numériques consécutifs, les Hawks allaient devoir disputer une période de prolongation qui n’a pu faire de maître. C’est en fusillade que Steve Proulx allait procurer la victoire aux siens à sa deuxième tentative puisqu’il avait tout simplement perdu la balle à sa première tentative.

Pétarade de Nicolas Poulin

C’était bien mal connaître les Hawks que de les croire abattus après la première partie de la soirée. Sébastien Lajeunesse allait céder sa place au profit des jeunes jambes de Nicolas Poulin et la stratégie a profité à l’entraineur Mickael Lajeunesse puisque son jeune joueur s’est éclaté marquant 4 fois de manière consécutive lors de la première période devant une foule médusée par le brio de la jeune recrue des Hawks qui ne compte que quelques parties en expérience au DEK hockey. Alexandre Daraîche-Richer allait récolter 3 mentions d’aide sur les filets de Poulin.

La deuxième période fut l’affaire de Karl Léveillé qui capitalisait à deux reprises alors que Poulin amassait deux mentions d’aide. La marque étant de 6 à 1, le Mobux retira son gardien au profit d’un attaquant supplémentaire. Les Hawks se montrèrent alors bon joueur en gardant possession de la balle au lieu de viser le filet déserté par le gardien Daniel Leblanc-Castilloux.

Échos de vestiaire

À l’issue de ces deux parties l’entraineur Mickael Lajeunesse était fier de ses ouailles.

« Nous savions que l’Assurancia allait sortir fort et nous devions en faire de même. Nous avons pris les devants mais le manque d’opportunisme nous a rattrapé. Je suis toutefois extrêmement fier de mes joueurs qui ont offert une belle performance et qui sont sortis très fort lors du second match. Nous avons inséré des jambes fraîches et cela a paru dès le début de la rencontre. On peut dire mission accomplie! »

Du côté de la vedette de la soirée, on affichait beaucoup de modestie. « Je suis bien content de ma performance, mais en fait tout mon trio a bien joué. Jouer avec Karl Léveillé et Mathieu Duguay facilite les choses. On va essayer de continuer comme ça », affirmait le numéro 26 des Hawks, Nicolas Poulin.

Questionné à savoir comment de passait son adaptation du hockey sur glace au DEK, Nicolas Poulin avouait que le hockey balle demandait beaucoup de cardio chose qui n’est pas toujours facile pour un joueur de la stature de la jeune recrue des Hawks. « C’est pas mal plus tuff qu’on peut le penser de jouer au DEK. Heureusement, on a une bonne gang de gars intense lors des pratiques ça aide donc à développer le cardio! »

Après deux semaines les Hawks sont toujours au sommet du classement de la LNHB avec une récolte de 7 points sur une possibilité de 8. Les Hawks seront à Sherbrooke vendredi prochain alors qu’ils se frotteront aux formations de Sherbrooke et Québec.

Le prochain événement local est fort attendu des partisans des Hawks et aura lieu le 13 août alors que Granby et Boucherville seront en visite au Centre HBLL.