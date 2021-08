Avis de nomination chez les Pétroliers du Nord

Les Pétroliers du Nord se sont remis à la tâche il y a déjà un bon bout de temps alors que le personnel hockey est à la préparation du prochain repêchage ayant lieu le 7 août à Thetford-Mines. L'association annonce donc la nomination de M.Pierre Pelletier au poste de Président des Pétroliers du Nord.

En plus de cumuler les fonctions de directeur-gérant et entraineur, Pierre Pelletier se voit nommé Président de l’équipe.

« Pierre a effectué un travail colossal avec nous depuis notre retour au Colisée Laval. Il connait bien la ligue et les joueurs. Il était tout à fait normal qu’il hérite du poste de Président de l’équipe. C’est Pierre qui dirigera tout ce qui concerne l’aspect financier et plus particulièrement ce qui touche le département hockey. C’est lui qui s’occupera entre autre des négociations avec les joueurs, avec le personnel hockey et autre. De plus, c’est lui qui sera à nouveau Gouverneur de l’équipe afin de nous représenter à l’assemblée des Gouverneurs de la LNAH », déclarait Julien Rémillard.

Pour le nouveau Président il s’agit d’une belle promotion lui qui œuvre dans le monde du hockey sénior depuis la belle époque des Chiefs de Laval. « Comment ne pas être heureux de cette nomination? Je suis super bien entouré par des gens compétents. Nous avons une organisation hors pair et de première classe tant au niveau hockey qu’administratif. Nous avons extrêmement hâte de retrouver nos partisans au Colisée Laval », affirmait Pierre Pelletier.

De son côté, Robin Bélanger abondait dans le même sens que son associé Julien Rémillard : « C’est certain qu’en période post pandémie nous devions restructurer notre entreprise. Pierre sera bien entouré au niveau marketing et communications et au niveau administratif Linda Riberdy sera de retour afin de l’appuyer. Julien et moi sommes persuadés que Pierre saura faire des Pétroliers du Nord un succès sur toute la ligne. »