Olivier Mayrand est le joueur offensif Rawlings du mois de juillet de la LBJEQ

Lundi dernier, après les cinq premières semaines de compétition de la saison 2021, la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ), a annoncé ses choix pour les premiers joueurs du mois Rawlings et Plante Sports Excellence et l’un d’eux est Olivier Mayrand des Pirates Chevrolet 440 de Laval.

Mayrand a été très constant lors des 15 premiers matchs de la saison. Il a frappé 21 coups sûrs en 49 présences au bâton, pour une moyenne de ,429, obtenant cinq doubles, deux triples et deux circuits. Il a produit 17 points en plus d'en marquer 17. De plus, il a obtenu neuf buts sur balles et il a volé quatre buts.

Le numéro 15 des Pirates a terminé le mois de juillet avec une moyenne de présence et de puissance (OPS) de 1,275, la meilleure de la Ligue depuis le début de la saison. Il est actuellement le meilleur frappeur des Pirates.

En défensive, Mayrand n’a commis aucune erreur que ce soit au poste de receveur ou à l’arrêt-court. Pour ses performances, Olivier Mayrand recevra un sac souvenir personnalisé Rawlings commanditaire majeur de la LBJEQ.