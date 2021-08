Les nombreuses pénalités coulent les Hawks

Les deux dernières parties de la saison des Hawks de Mirabel étaient disputées hier soir à Granby sous une chaleur torride dans un centre bondé de spectateurs.

Le résultat ne fut pas celui escompté par l’entraîneur Mickael Lajeunesse puisque les siens ont récolté un point sur une possibilité de quatre garantissant toutefois que son équipe terminerait soit au premier ou au second rang de la LNHB.

Premier match

Les Hawks affrontaient tout d’abord la formation de Joliette qui venait de l’emporter face à Granby en tirs de barrage. Après un lent début de match et une pénalité dès la 25 ième seconde de jeu, Karl Léveillé inscrivait les siens au pointage avant que Steve Proulx, en avantage numérique, n’inscrive le premier de ses deux buts de la partie. Benoit Jutras allait ensuite redonner l’avance aux Hawks avant la fin de la première période.

Incapables de profiter de l’avantage numérique, les hommes de Mickael Lajeunesse ont vu leur rival créer l’égalité à l’aide d’un tir que Mathieu Jobin aurait aimé revoir, lui qui s’en voulait sur le jeu. Un peu après la douzième minute de jeu, Alexandre Saint-Louis fit dévier un tir dans la partie supérieure du filet. Les Hawks menaient alors 3 à 2. Ce qui devait arriver arriva lorsque l’Assurancia bénéficiait d’un joueur supplémentaire ayant retiré leur gardien. Steve Proulx ramenait les deux équipes à la case départ à 43 secondes de la fin de la partie. L’Assurancia marquait ensuite lors de la période de temps supplémentaire pour se sauver avec la victoire. Les Hawks récoltaient donc un point dans une défaite de 4 à 3.

Les pénalités coulent les Hawks

C’est le gardien Hugo Talbot-Tassi qui prenait place devant la cage des siens pour la dernière partie de la saison. Cette partie marquait également le retour au jeu de Gaël Lubwele qui s’est inscrit 2 fois au pointage dans la défaite de 8 à 6 des siens. Chez les Mustangs, Carl Lauzon inscrivait 5 points dont 2 buts.

La rencontre semblait bien débuter pour les Hawks lorsque Benoit Jutras inscrivait les siens au pointage après 7 secondes de jeu. L’allure de la partie était toutefois altérée par les nombreuses pénalités décernées aux joueurs des Hawks de Mirabel qui allaient chèrement payer leur indiscipline puisque les Mustangs marquaient 4 fois en supériorité numérique.

Après que les Hawks eurent porté la marque à 3 à 1 grâce aux filets de Jutras, Léveillé et Robidoux, l’équipe locale a riposté à trois reprises avant que Lubwele ne procure à nouveau l’avance à son équipe. Les Mustangs y allaient encore d’une autre poussée de 3 buts consécutifs chassant alors Hugo Talbot-Tassi de la rencontre. À 3:46 de la fin de la rencontre, Gaël Lubwele redonnait espoir aux siens portant alors la marque à 7-6 avant que les locaux ne scellent l’issue du match s’inscrivant à nouveau à la marque dans un filet désert cette fois.

Échos de vestiaire

À l’issue de la rencontre, l’entraineur Mickael Lajeunesse semblait somme toute satisfait du travail des siens bien qu’il eût préféré une récolte plus importante de points au classement. « Nous sommes allés chercher un point très important face à Joliette. Contre Granby ça été un match d’avantage numérique et ils ont su profiter de leurs chances, Nous avions beaucoup de blessés et plusieurs joueurs ont été surtaxés sous cette chaleur. En général, je suis satisfait du travail de mes joueurs », disait-il.

Interrogé sur ses impressions à propos de cette première saison de la LNHB, Lajeunesse s’était fixé un objectif de 9 victoires et sa formation a terminé la saison régulière avec 8 victoires. Encore une fois, il a préféré souligner le travail de son équipe qui profitera maintenant d’une semaine de congé afin de soigner les nombreuses blessures dont ses joueurs sont victimes.

C’est aujourd’hui que tombera le rideau sur cette première saison de jeu dans la LNHB et la formation d’Anjou devra disputer deux parties. Le résultat de ces rencontres décidera du classement final de la division ouest. Il est toutefois d’ores et déjà assuré que les Hawks termineront la saison soit à la première position, soit à la seconde position. Le classement déterminera ensuite le calendrier des séries d’après-saison qui devrait être rendu public dans les prochains jours.