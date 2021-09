Les travaux à l’aréna Mike-Bossy sont terminés

Après trois années de travaux, l’aréna Mike-Bossy a été dévoilé hier, à la suite d’investissements de plus de huit millions de dollars qui ont permis de remplacer plusieurs équipements sur l’enceinte de la glace, dans le hall d’entrée ainsi que dans les différentes salles.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Ville d’offrir aux amateurs de sports sur glace des installations modernes, sécuritaires, agrandies et accessibles universellement.

« L’aréna n’avait pas eu de rénovations majeures depuis 1986. Il était donc nécessaire de réaliser ces travaux afin de respecter les nouvelles normes en vigueur et d’assurer la pérennité de l’installation. Le maire, mes collègues et moi sommes fiers d’offrir à la population des infrastructures accessibles, modernes et d’une belle qualité architecturale. Les nouveaux équipements permettront de mieux répondre aux besoins actuels et futurs des Lavallois en matière de sports de glace. J’ajoute que l’aréna répond aux critères de la Politique d’accessibilité universelle, adoptée au dernier conseil municipal », a précisé Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif.

Les travaux se sont étendus de 2018 à 2021 et ont permis de moderniser les systèmes de réfrigération, de chauffage et de ventilation.

Il était nécessaire de conformer les installations au Protocole de Montréal, qui vise la réduction et l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO), en plus de les rendre plus performantes et sécuritaires pour les usagers. L’aréna faisait auparavant partie des cinq arénas municipaux nécessitant un remplacement du système de réfrigération puisqu’il opérait avec des SACO.

La réfection de la toiture, de tous les finis intérieurs et des blocs sanitaires a également été faite pour actualiser l’édifice.

Plaque biographique en hommage à Mike Bossy

Afin de souligner la fin imminente des travaux majeurs à l’aréna et la carrière de l’ancien joueur de hockey professionnel, une plaque biographique a été dévoilée le 30 août dernier à Mike Bossy en compagnie de Stéphane Boyer.

Elle sera installée à l’intérieur, près de l’entrée principale.

Une capsule vidéo sur les travaux réalisés à l’aréna sera également publiée sur le compte YouTube de la Ville au cours de la semaine.

Un aréna accessible à tous

Le hall d’entrée et plusieurs salles ont été modernisés dans le but de transformer l’installation sportive en un bâtiment universellement accessible et de permettre une meilleure circulation des usagers. De plus, l’enceinte de la glace a subi des changements pour favoriser la pratique du parahockey dans un environnement inclusif et a été agrandie.

Les spectateurs pourront regarder les activités dans une zone de température plus confortable grâce à la nouvelle cloison vitrée. Les visiteurs pourront aussi profiter d’un plancher et de bancs chauffants dans les estrades et le hall d’entrée.

Enfin, des travaux de pavage et de bordure à l’extérieur de l’aréna seront exécutés cet automne et une œuvre d’art publique représentant la diversité corporelle à travers trois sports sera installée sur la devanture du bâtiment. Des plantations seront ajoutées au printemps 2022.