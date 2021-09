Francis Desrosiers et Loic Leduc seront de retour chez les Pétroliers du Nord

Après les Macenauer, Bouchard, Pokulok et Paquette voilà que Monsieur Laval, Francis Desrosiers, et Loic Leduc signent un nouveau contrat avec les Pétroliers du Nord.

Leader incontesté chez les Pétroliers, Francis Desrosiers est arrivé au camp en grande forme montrant ainsi l’exemple aux plus jeunes. En voilà un autre qui brûlait d’impatience de recommencer les entraînements. Auteur de 32 points en 2019-2020, Francis a toujours eu un don inné pour soulever la foule avec ses coups d’épaule percutants et son coup de patin explosif qui savaient donner le ton au match.

Desrosiers en sera à sa cinquième saison à Laval ayant au préalable porté les couleurs des Prédateurs. Il était ensuite passé au Draveurs de Trois-Rivières lors du repêchage de dissolution pour ensuite vivre la douloureuse expérience du New-Hampshire suivi de l’heureux sauvetage de l’équipe par les Pétroliers du Nord, équipe avec laquelle il est depuis.

Questionné à savoir quels était ses objectifs personnels pour la saison 2021-2022, Francis Desrosiers avouait ne jamais se fixer ce genre d’objectif : « Ce qui compte ce sont les objectifs collectifs. Si ma fougue, ma vitesse et mes coups d’épaules contribuent au succès de l’équipe c’est ce qui compte. Moi, je veux ajouter la touche Desrosiers à cette équipe qui est déjà bourrée de talent. »

« Il n’a pas été facile de tirer un trait sur la dernière saison. Nous avions une équipe incroyable et je nous voyais aller loin, très loin. Les gars m’ont beaucoup manqué. J’ai quand même eu la chance de pouvoir coacher pendant cette pause donc je suis resté sur la glace tout ce temps. J’arrive prêt au camp et j’ai tellement hâte de revêtir à nouveau l’uniforme des Pétroliers. Les matchs préparatoires vont être importants. Les gars risquent d’être un peu rouillés donc ces matchs seront très utiles afin de nous remettre dedans. En tout cas, il va y avoir beaucoup d’émotion le premier octobre au Colisée Laval lors de notre match préparatoire local contre Jonquière. » - Francis Desrosiers.

Un autre géant à la ligne bleue

Un autre élément important de la brigade défensive est Loic Leduc. Son arrivée à Laval a été une excellente chose pour l’équipe. À 6’7’’, cet ancien choix de quatrième tour des Islanders de NewYork trouve le moyen de faire sentir sa présence dans les coins de patinoire et devant le filet de son équipe. Loic fait osciller le pèse-personne à 235 lbs et possède un puissant tir.

Pour Loic Leduc comme tellement d’autres, la dernière saison s’est terminée drôlement. « Comme bien d’autres, j’ai le sentiment d’une mission incomplète. Nous avons une grosse équipe qui possède beaucoup de vitesse. Je suis en excellente forme et j’ai tellement hâte au premier match à Laval. Je suis très content de poursuivre ma carrière à Laval et je suis fier de faire partie de cette formidable bande de gars. Je suis prêt ! »

Réactions de Pierre Pelletier

« Nous adorons le désir et l’enthousiasme que démontre Francis. C’est un gars qui a à cœur l’équipe et qui est prêt à faire les sacrifices pour aider à la survie de l’équipe. On sent qu’il veut voir les Pétroliers à Laval pour longtemps. Sur la patinoire, lors des pratiques, il s’amuse. Souvent il détend l’atmosphère. Il est vraiment impliqué déclarait Pierre Pelletier au sujet de son capitaine. Comme Francis est entraîneur dans une école secondaire de l’Ouest de l’ile, nous savons qu’il va manquer un certain nombre de parties, mais son apport à l’équipe est tellement important que nous voulions le garder au sein de notre équipe. En ce qui concerne Loic, en voilà un autre qui nous en donne beaucoup. On ne savait pas trop à quoi s’attendre de lui lorsqu’il est arrivé chez nous. Oui, il a du gros hockey derrière la cravate, mais son engagement envers l’équipe et sa motivation sont des atouts majeurs. On sait tous ce qu’il peut maintenant apporter à la ligne bleue autant dans son apport défensif qu’au niveau de la robustesse. Ses rivaux doivent lever la tête, car il est très robuste. Il est très motivé et à une grande soif de jouer à Laval », affirme Pierre Pelletier.

Abonnements saisonniers

La campagne de vente d’abonnements saisonniers bat son plein. Les ventes atteignent des sommets. Veuillez prendre note que les détenteurs d’abonnements saisonniers auront accès au Colisée Laval prioritairement. Le nombre de spectateurs sera limité à 1000 personnes en incluant les détenteurs de loges qui sont toutes vendues au moment d’écrire ces lignes. Le passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité seront requis pour entrer au Colisée Laval comme dans tous les amphithéâtres de la LNAH.