L’équipe Laval-Laurentides-Lanaudière conserve son titre de championne à Caballista

La 25e édition de Caballista, finale interrégionale d’équitation classique organisée par Cheval Québec a accueilli près de 250 cavaliers formant 8 équipes régionales dont celle de Laval-Laurentides-Lanaudière. Après trois jours de compétitions au Parc Équestre Olympique de Bromont. La délégation de Laval-Laurentides-Lanaudière termine au premier rang du classement général.

Dirigée par les cheffes d’équipe Nathalie Desrosiers, Marie-Josephe Champagne, Carine Blaquière et Caroline Buiset, l'équipe termine avec 98 points en plus d’obtenir une médaille dans chacune des disciplines offertes à la compétition. La région termine championne en épreuves combinées, en dressage et en saut d’obstacles. Elle remporte aussi le bronze en chasse et en équitation.

Les cavaliers suivants ont donné les points à la région :

Saut d’obstacles

Julianne Prevost-Shooner (Saint-Jacques), médaille d’or en Sauteur Poney, médaille de bronze en Mini-Prix Poney, médaille d’argent en Mini-Prix 0.90m

Marie-Soleil Prevost-Shooner (Saint-Jacques), médaille d’or en Sauteur 0.90m, médaille d’or en Mini-Prix 0.90m

Nicolas Godeau (Laval), médaille d’argent en Mini-Prix Poney

Chasse

Carolyne Hamel, médaille d’or en Chasse adulte

Jasmine Boulanger-Bouchard, médaille d’argent en Chasse adulte, médaille de bronze en Classique de chasse

Ashley Davilmar-Clokie, médaille d’or en Chasse grand poney

Équitation

Jasmine Boulanger-Bouchard, médaille d’or en Équitation adulte

Carolyne Hamel, médaille de bronze en Équitation adulte

Sofia Pastinen, médaille de bronze à la Médaille Cheval Québec

Lilirose Champagne (Laval), médaille d’argent à la Médaille Poney

Dressage

Jade Bissonette, médaille d’or en Initiation Poney

Mélanie Lamanque, médaille d’or en Initiation Amateur

Melina Del Bianco, médaille d’argent en Initiation Amateur

Daphnée Boisvert, médaille de bronze en Initiation Amateur

Rose Lavallée, médaille d’argent en Entraînement Poney

Élodie Fortier, médaille de bronze en Entraînement Poney

Livia Piché, médaille de bronze en Entraînement Junior

Valérie Jetté, médaille de bronze en Entraînement Amateur

Adélia Gauthier, médaille d’or en Niveau 1 Poney

Lili Rose Dieuaide, médaille d’argent en Niveau 1 Poney

Marie-Ange Karam, médaille de bronze en Niveau 1 Junior

Meliza Boisjoli, médaille d’argent en Niveau 1 Amateur

Eloise Page-Morin, médaille de bronze en Niveau 1 Amateur

Sandrine Dubois (Mirabel), médaille d’argent en Niveau 2

Kelly Gravel, médaille d’or en Niveau 3, médaille d’or en Kür Niveau 3

Anne-Sophie Dubois (Mirabel), médaille d’argent en Niveau 3

Mylane Corminboeuf Duguay, médaille d’or en Kür Entraînement

Julie Bergeron, médaille d’argent en Kür Entraînement

Rosalie Perreault, médaille d’argent en Kür Niveau 2

Épreuves combinées