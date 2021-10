Retour réussi pour les Pétroliers du Nord 

C’est vendredi soir que les Pétroliers du Nord renouaient avec leurs partisans pour le seul match préparatoire de l’équipe disputé en sol lavallois. Les hommes de Pierre Pelletier n’ont pas déçu l’emportant aux dépens des Marquis de Jonquière au compte de 5 à 3.

Il y avait un certain temps que les vétérans de l’équipe n’avaient pas évolué sur la même surface de jeu, mais en véritables professionnels qu’ils sont, plus le match avançait plus ces derniers trouvaient leurs repères si bien que la troisième période de la partie offrît un jeu nettement plus rapide et intense.

Les visiteurs prenaient rapidement les devants après une minute de jeu, mais en fin d’engagement, à 16:49, la recrue Darick Louis-Jean profitait d’une ouverture afin de se faufiler jusqu’au gardien et ensuite loger le disque dans la lucarne. Les Pétroliers n’en restaient pas là et nul autre que Sasha Pokulok doublait l’avance des siens lors d’un avantage numérique grâce à retentissant tir frappé : sa marque de commerce!

Une autre recrue des Pétroliers allait se mettre en évidence lors de cette rencontre. En effet, Pierre-Maxime Poudrier rompait l’égalité alors que son équipe évoluait à court d’un homme. La vitesse, l’habileté et la créativité de Poudrier sauront rapidement charmer les partisans de l’équipe.

En troisième période, les partisans scandaient le nom de Darick Louis-Jean et ces derniers croyaient bien voir leur coqueluche marquer son deuxième but, mais c’est plutôt à Brendan Hamelin que le but fut crédité ayant fait dévier le tir de Louis-Jean. Le capitaine Francis Desrosiers voyait ensuite sa combativité être récompensée alors qu’il mettait fin aux espoirs des visiteurs en inscrivant le cinquième filet des siens.

Les bons coups

Le choix de première ronde au dernier repêchage, Philippe Bureau-Blais, a fait étalage de son grand talent. Ce dernier a épaté les spectateurs présents grâce à sa grande rapidité et sa vision du jeu. En voilà un dont nous mentionnerons le nom à maintes reprises lors de cette saison 2021-2022.

Pierre Pelletier n’avait que de bons mots à son égard : « Philippe est un défenseur très rapide. Il est intense, il gagne ses batailles. Il est un défenseur très spectaculaire que nous voulions absolument repêcher cette année », affirmait Pierre Pelletier.

Les défenseurs Loïc Leduc et Sasha Pokulok ont également très bien fait. Ces derniers ont repris là où ils avaient laissé avant la cessation des activités en 2020. Sasha devrait retrouver con compagnon Jean-Michel Daoust sous peu. Rappelons-nous que ces derniers avaient grandement contribué au succès de l’avantage numérique des Pétroliers du Nord.

À l’attaque, le vétéran Maxime Macenauer continue d’être une menace constante. Une fois que Macenauer et Paquette auront cimenté leur complémentarité, ils formeront un redoutable duo dans la LNAH.

Amateurs de robustesse

Lors de premier engagement, les meilleures chances ont été créées par le trio formé de Chris Cloutier, Sean Oneill et Jasmin Boutet. Les coups d’épaules pleuvaient et les mises en échec retentissantes. Ces derniers ont su animer la fin de la partie alors que Oneill jetait les gants face à Ryan Sullivan qui en a eu plein les bras. Danick Malouin cherchait noise à la jeune recrue des Pétroliers Alexandre Saint-Louis qui avait malmené Jérémy Vigneault-Bélanger un peu plus tôt et fut chassé pour inconduite. Cloutier, Saint-Louis, Malouin furent donc tous chassés pour 10 minutes.

Échos de vestiaire

L’entraîneur et directeur-gérant était somme toute satisfait du travail des siens. « En début de match, l’exécution n’était pas à 100% et on s’y attendait. Plus le match avançait plus on se retrouvait. En troisième période, nous n’avons accordé que 3 tirs au but. Je suis donc satisfait de notre progression et nous allons être prêts vendredi pour l’ouverture officielle de la saison face au Cool FM. L’ambiance va être extraordinaire au Colisée », déclarait Pierre Pelletier en entrevue d’après match.

Match d’ouverture

Les Pétroliers du Nord auront la visite du Cool FM vendredi soir prochain le 8 octobre. Il s’agira du premier match local de la saison 2021-2022 et la formation sera complète.

Nous pourrions voir en uniforme l’ancien joueur du Cool Hubert Poulin qui a bien hâte de croiser le fer avec ses anciens coéquipiers.

Les joueurs des Pétroliers tiendront un entraînement mercredi soir tout juste après l’enregistrement du Podcast Pétroliers en Direct que vous pouvez écouter via la page Facebook de l’équipe dès 18 h 30.