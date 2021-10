Hubert Poulin et Martin Ouellette s’ajoutent à la formation des Pétroliers du Nord

Hubert Poulin a officialisé sa venue avec les Pétroliers du Nord tout comme le gardien Martin Ouellette qui formera un redoutable duo avec Francis Leclerc.

Hubert Poulin

Hubert Poulin n’a plus besoin de présentation dans la LNAH. Après 11 saisons passées dans la ligue avec les formations de St-Georges, Trois-Rivières et Jonquière, le Beauceron portera dorénavant l’uniforme rouge, blanc et noir des Pétroliers du Nord.

Partageant sa carrière entre le hockey et la boxe, Hubert n’a jamais reculé devant ses opposants qui lui vouent un grand respect. Celui que l’on surnomme « Bombay » vient tout juste de livrer un combat de boxe professionnelle et est très motivé à l’idée d’évoluer au sein de la formation lavalloise. En carrière dans la LNAH, Hubert Poulin compte 1 674 minutes passées au cachot.

Il sera un des invités lors du Podcast LesPétroliers en direct de François Riopel et Nicolas Pelletier diffusé en direct sur la page Facebook de l’équipe dès 18 h 30 tous les mercredis.

Martin Ouellette

L’autre ajout des Pétroliers vient consolider la position clé de gardien de buts des Pétroliers du Nord. Martin Ouellette, âgé de 29 ans, partagera le filet avec Francis Leclerc. Originaire de Saint-Jérôme, cet ancien choix des Blue Jackets de Columbus dans la LNH a disputé la majeure partie de sa carrière au sein de la ECHL et la AHL.

Dans la ECHL, il a maintenu un pourcentage d’efficacité de 0,912 alors que dans la AHL il aura maintenu un pourcentage d’efficacité de 0,923. La saison passée, il a partagé son temps entre les Gladiators d’Atlanta, les Grizzlys de Utah et les Bruins de Providence dans la AHL.

Les deux joueurs seront de la formation ce vendredi alors que les Pétroliers du Nord disputeront leur match inaugural au Colisée Laval face au Cool Fm de Saint-Georges de Beauce.

La présentation spéciale des joueurs des Pétroliers précèderont le match qui sera lancé sur le coup de 20h.