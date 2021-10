Victoire pour les Pétroliers du Nord en ouverture de saison

Les Pétroliers du Nord inauguraient leur saison locale 2021-2022 et encore une fois, ils n’ont certainement pas déçu offrant aux partisans un spectacle d’avant match hauts en couleur suivie d’une prestation magistrale sur la patinoire qui se solda par une victoire au compte de 7 à 6 face au Cool FM.

Les Pétroliers du Nord allaient devoir évoluer à 7 reprises à court d’un joueur, voire deux, mais ce sont ces derniers qui se sont inscrits au pointage en premier grâce à l’excellent travail des vétérans Francis Desrosiers et François Ouimet. Ouimet allait filer seul ou filet adverse alors qu’une première pénalité prenait fin et qu’il restait toujours un homme au cachot. Moins de deux minutes plus tard, Maxime Macenauer doublait l’avance des siens. Les visiteurs réduisaient l’avance des Pétroliers avant que Nicolas Poulin ne vienne redonner une priorité de deux buts aux siens. Alors que la marque était de 3 à 2 pour la formation locale, Marc-Olivier D’amour fut chassé pour 10 minutes de mauvaise.

À la vitesse de l’éclair, le nouveau venu à la ligne bleue des Pétroliers, Philippe Bureau-Blais, faisait étalage de son grand talent complétant le jeu de Sasha Pokulok pour redonner une priorité de deux buts aux siens. Brendan Hamelin y allait ensuite de son premier filet de la rencontre alors qu’il bondissait sur le retour de lancer de son coéquipier Nicolas Poulin. Le Cool FM aime bien jouer les trouble-fêtes au Colisée Laval et s’en fallut de peu pour qu’ils réussissent créant l’égalité à 5-5 en fin de second engagement.

Les Pétroliers du Nord n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot et voulaient combler les 1300 partisans qui s’étaient déplacés au Colisée. À 9 :39 du dernier tiers. Le nouveau venu Gabriel Bilodeau inscrivait son premier filet dans l’uniforme lavallois. Une fois de plus, les visiteurs créaient l’égalité 67 secondes plus tard. S’ils croyaient avoir brisé les reins des locaux, c’était mal les connaître puisque le duo Hamelin-Macenauer prenait les choses en main. Avec moins de 3 minutes à jouer, Macenauer bloquait une sortie de zone au moment où Brendan Hamelin appliquait une solide mise en échec à son adversaire. Hamelin récupérait ensuite le disque pour déjouer Sébastier Auger laissé quelque peu pantois.

Brendan Hamelin se méritait ainsi le titre de la première étoile de la rencontre avec une récolte de 4 points alors que Maxime Macenauer se voyait décerner la deuxième étoile de la rencontre avec une récolte de 3 points. Notons la belle prestation du vétéran Sébastien Charpentier qui effectuait un retour au jeu sous les couleurs du Cool Fm. Charpentier récoltait 3 mentions d’aide et préparait de nombreuses pièces de jeu pour les siens.

Les joueurs des Pétroliers auront peu de temps pour se reposer puisqu’ils prendront la route de Thetford-Mines afin de se mesurer à L’Assurancia ce soir au Centre Mario Gosselin. Cette même formation sera de passage au Colisée Laval dimanche prochain à 14 h 30.

Avec la collaboration de Nicolas Pelletier.