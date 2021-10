Matthew Medley revient dans les Pétroliers du Nord

Les Pétroliers du Nord viennent tout juste de réaliser une importante transaction avec l’Assurancia de Thetford-Mines confirmant le retour de Matthew Medley en terrain lavallois, lui qui avait participé à la naissance des Braves de Valleyfield en 2013-1014 devenus les Prédateurs de Laval.

En retour, les Pétroliers du Nord cèdent la recrue Pierre-Maxime Poudrier, un jeune homme originaire de Thetford-Mines.

L’arrivée de Medley à Laval est une excellente nouvelle pour l’organisation. En plus d’être un défenseur reconnu et établi dans la LNAH, Matthew apportera beaucoup de leadership à la formation qui regorge de talent. En 418 parties dans la LNAH, Medley a cumulé 420 points dont 117 buts soit une moyenne d’un point par match et ce, en tant que défenseur.

Pierre Pelletier avait dû annuler sa présence au Podcast hebdomadaire de l’équipe étant occupé à ficeler cette dernière transaction.

« Nous avions besoin d’un défenseur qui allait percer notre top 4 et Matthew Medley voulait se rapprocher de la maison. Il apportera beaucoup de leadership et sera très apprécié autant de ses coéquipiers que des partisans. C’est un gars de la région qui a encore le goût de jouer au hockey. Pour réaliser une transaction, il faut toutefois céder un joueur en échange et L’Assurancia voulait s’approprier les services de Pierre-Maxime Poudrier. Je veux le remercier de l’intérêt qu’il a manifesté à l’égard de notre organisation », déclarait le pilote des Pétroliers.

Le principal intéressé, Matthew Medley, était tout sourire lors de l’entraînement hebdomadaire de l’équipe et c’est par une énorme accolade qu’il a accueilli l’auteur de ces lignes. Pour lui, c’était un grand soulagement d’enfin pouvoir fouler la glace et de surcroît à la maison. Étant devenu un aidant naturel, il lui était devenu difficile de quitter la maison à toutes les fins de semaines.

« Je suis extrêmement heureux de venir jouer pour les Pétroliers du Nord. Je connais bien cette formation et je veux venir jouer pour gagner. Je veux remercier les gens de Thetford-Mines pour leur appui lors de toutes ces années. Je veux aussi remercier l’organisation de me donner la chance de prolonger ma carrière. Je dois te dire que j’ai extrêmement hâte de revêtir l’uniforme rouge, blanc et noir. Ça fait du bien de revenir à la maison », déclarait-il avant l’entraînement.

Les Pétroliers du Nord prendront la route de Saint-Georges vendredi soir et seront de retour à Laval dimanche à 14 h 30 afin de se mesurer à l’Assurancia. Ce sera toute une entrée en matière pour la nouvelle acquisition Matthew Medley qui affrontera son ancienne formation.