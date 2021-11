Permettre aux jeunes de se découvrir une passion sportive avec Sports Laval

Sport Laval a ouvert des inscriptions pour son tout nouveau projet, le programme Ini-Sports qui vise à faire bouger les jeunes de 7 à 12 ans.

L’initiative permettra aux participants de découvrir différentes disciplines, en plus d’acquérir un plus large éventail d’habiletés motrices. De janvier à mars, les jeunes lavallois sont invités à des activités de découverte et d’initiation sportive d’une durée de 60 minutes, encadrées par des entraîneurs certifiés.

Pendant neuf semaines, au coût de 135 $, les enfants pourront découvrir leurs intérêts en matière de sport au Décathlon Laval et à l’École Horizon-Jeunesse. La dernière semaine d’activité se déroulera au Centre d’escalade Le Crux.

Les participants seront initiés à plusieurs disciplines sportives au fil des semaines selon le site d’activités, comme par exemple au basketball, à l’escalade, au football, au pickleball, au soccer et au softball dans une ambiance ludique et stimulante.

« Sports Laval est fier de collaborer avec les associations sportives pour offrir un projet multisport unique. L’expertise des entraîneurs, la connaissance des disciplines et la passion des gens impliqués offriront un environnement de qualité. L’union des forces permettra aux jeunes de bouger et assurera le rayonnement du sport chez nous », d'affirmer Geneviève Cossette, présidente de Sports Laval.

Plusieurs associations mettront en lumière leur club et leur sport, tout en créant un intérêt et un engouement chez les participants. De cette façon, les jeunes pourront être influencés positivement à s’engager dans une discipline à plus long terme.

Les intéressés ont jusqu’au 10 janvier 2021 pour s’inscrire. Plus d'informations sont notamment disponibles sur le site Internet de Sports Laval et ses réseaux sociaux.