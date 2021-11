Beau passage pour la Lavalloise Ha Thi Ngo aux Championnats du monde de karaté

La Lavalloise Ha Thi Ngo a connu une superbe journée jeudi en se rendant jusqu’au troisième tour de la compétition de kata, aux Championnats du monde de karaté disputée à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Ngo s’est dite extrêmement satisfaite de ses performances, notamment en raison de l’envergure de l’événement.

« Je suis plus qu’heureuse présentement. Je n’avais rien à perdre et tout à gagner. Je voulais démontrer qui j’étais et que je méritais d’avancer plus loin dans la compétition », a-t-elle mentionné.

Elle a d’abord récolté 23,62 points dans la phase de qualification, ce qui la classait troisième de son groupe, avant d’assurer sa place au troisième tour avec un pointage de 25,4.

C’est lors de cette ronde que la journée de travail de la Québécoise s’est terminée malgré une superbe performance qui lui aura valu 24,28 points. La karatéka a admis avoir commis quelques erreurs qui lui ont probablement couté sa place en finale.

« Je crois m’être perdue quelque peu pendant mon kata. Je ne peux pas me permettre des erreurs comme ça, surtout contre les meilleures au monde. »