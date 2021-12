Freud-Ansley St-Félix bénéficie d'une bourse de recrutement

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) octroie une bourse de recrutement collégial de 3000 $ sur trois ans à Freud-Ansley Saint-Félix.

Ce joueur de basketball du Collège Montmorency fait partie des 169 étudiants(es)-athlètes de cégeps et universités du Québec qui ont reçu des bourses pour un total de 281 000 $.

En raison de l’annulation de la saison sportive du RSEQ 2020-2021, la FAEQ ne peut présenter cette année son traditionnel Gala du sport universitaire québécois. Cependant, il y a eu un événement virtuel diffusé sur Facebook le 30 novembre, à 19 h.

Animé par Annie Pelletier, ancienne boursière de la FAEQ, et Matthieu Proulx, gagnant de deux Coupes Vanier avec le Rouge et Or, cet événement a mis en lumière l’appui qu’offrira la Fondation cette saison à 45 nouveaux(elles) étudiants(es)-athlètes via ses bourses de recrutement.