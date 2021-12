Match sans faille pour les Pétroliers du Nord

Disputant leur seul match de la semaine hier soir à Rivière-du-Loup, les Pétroliers du Nord l’ont emporté cette fois au compte de 4 à 0 inscrivant ainsi un premier blanchissage dans l’uniforme des Pétroliers cette saison.

Martin Ouellette a été brillant devant la cage des siens repoussant les 34 tirs dirigés vers lui.

Signe que les choses vont bien pour lui, Justin Doucet devient la cible de plusieurs joueurs. Le sympathique gaillard ne semble pas trop en être dérangé et en profitait pour rompre l’égalité à 2 :16 du dernier tiers dirigeant le disque entre les jambières d’Éric Brassard. Pour Doucet, il s’agissait de son premier de la saison dans l’uniforme des « tankers ».

À peine venait-il de marquer qu’il était atteint au visage par le bâton de Janik Asselin, mais c’est plutôt Danyck Calgaro qui était redirigé au cachot pour 4 minutes. Les Pétroliers en profitaient alors que Matthew Medley tirait dans la partie supérieure du filet. Macenauer et Bouchard récoltaient alors chacun une mention d’aide. Cinq minutes plus tard, François Bouchard allait faire très mal à la formation locale lorsqu’il effectuait un excellent tir sur réception qui portait la marque à 3 -0 pour la formation lavalloise.

Surplus d’émotions

Voulant probablement secouer ses troupes, Eric Haley envoie alors Hubert Poulin sur la surface de jeu et il se mesure à Jean-François Lafrance qui perd l’équilibre sur une droite de Poulin. Danick Paquette invite ensuite Danyck Calgaro qui ne semble pas particulièrement intéressé au tango! Les deux joueurs sont alors chassés pour 2 minutes.

Pendant ce temps Francis Desrosiers inscrit le but d’assurance dans un filet désert. Calgaro et Paquette règlent ensuite leurs comptes dès leur sortie du banc et écopent de 5 minutes de pénalité.

Pierre Pelletier délègue ensuite Derek Parker et Jean-François Lafrance qui comptait bien profiter de sa revanche. Haley rappelle plutôt Poulin au banc et une longue discussion entre les deux bancs s’en suit. Haley retourne ensuite Poulin qui choisit plutôt de s’en prendre à la recrue Justin Doucet. Cette victoire permet donc aux Pétroliers de grimper au troisième rang de la LNAH et est à 5 points des Éperviers de Sorel-Tracy.

Martin Ouelette répond présent!

Si certains se demandaient qui était Martin Ouelette, disons que les deux derniers matchs ont permis aux partisans de faire la connaissance du gardien qui se partage le travail avec Francis Leclerc. Sur 62 tirs, il n’aura flanché que deux fois. S’il a connu un lent début de saison, le temps semble donner raison aux entraîneurs qui n’ont cessé de lui faire confiance. Le service des communications des Pétroliers du Nord lui attribue donc SA troisième étoile; celle du héros effacé!

Soirée Yvon Lambert au Colisée Laval

Les hommes de Pierre Pelletier retrouveront les Marquis de Jonquière vendredi soir prochain, le 17 décembre, au Colisée Laval. Ce sera la soirée Yvon Lambert au Colisée Laval. La biographie de M.Lambert est présentement, soit dit en passant, la biographie la plus vendue au Québec et Yvon sera sur place pour dédicacer votre copie, pour prendre des photos et signer des autographes. Il sera également invité à participer à la mise en jeu protocolaire avant la rencontre.

Les billets pour cette rencontre sont présentement en vente sur le site internet de l’équipe au pétroliers.lnah.com ou encore à la billetterie du Colisée les soirs de match.

Avec la collaboration de Nicolas Pelletier