Le comité exécutif en bref

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions

Le comité exécutif a approuvé l’entente entre la Ville de Laval et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), entente concernant le développement et la consolidation du soutien offert aux démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) à Laval du 1er avril 2018 au 31 mars 2021.

Rappelons que le 10 août 2018, la Ville de Laval recevait du MAMOT la confirmation de l’obtention d’une subvention de 742 500 $ sur une période de trois ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021. Cette subvention, additionnée d’une contribution financière de la Ville, permettra la poursuite des travaux en cours dans les démarches de RUI des secteurs de Chomedey, de Pont-Viau et de Place Saint-Martin/Domaine-Renaud.

Relocalisation du Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier

Les membres du comité exécutif ont approuvé la modification de l’accord de contribution avec le ministère du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme dans le cadre du projet de relocalisation du Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier.

Il y a un près d’un an, le 27 octobre 2017, la ministre du Patrimoine canadien, l’honorable Mélanie Joly, précisait qu’elle accordait à la Ville de Laval, dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, une contribution de 2,7 millions de dollars pour la réalisation du projet de relocalisation du Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier. Il était cependant nécessaire d’obtenir du gouvernement du Québec l’autorisation de conclure un accord de contribution avec un ministère relevant du gouvernement fédéral; Laval a obtenu du MAMOT un décret à cette fin.

Acquisition de lots à des fins de conservation au Bois d’Auteuil

Le comité exécutif a autorisé l’acquisition d’un lot de 602,5 m2, pour la somme de 19 500 $. Ce lot, qui est enclavé par des terrains appartenant à la Ville de Laval, est situé à l’ouest de la rue du Val-des-Bois et au sud de la rue Boismou dans le périmètre du bois d’Auteuil. Le comité exécutif a également approuvé, à des fins de conservation, l’acquisition d’un autre terrain, pour la somme de 4 000 $ cette fois; ce lot de 283,4 m2 est situé à l’ouest de la rue Debussy dans le quartier d’Auteuil.

Ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action 2017-2019 de la Stratégie d’acquisition des milieux naturels, qui cible plusieurs lots de valeur écologique élevée.

Révision de la limite de vitesse sur la rue François-Baillairgé

À la suite de l’installation d’un nouveau module de jeux d’eau dans le parc de la Renaissance, la Ville a réévalué la limite de vitesse sur la rue François-Baillairgé. En accord avec les critères définis en 2011 lors de l’élaboration du nouveau plan directeur des limites de vitesse, le comité exécutif a convenu d’abaisser la limite de vitesse à 30 km/h sur la rue François-Baillairgé et a autorisé l’élagage d’un arbre afin de rendre la nouvelle signalisation bien visible.