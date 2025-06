Laval offre l'accompagnement aux personnes toujours sans logement

La veille du 1er juillet, où la plupart des ménages québécois utilisent ce jour férié pour procéder à leur déménagement, certaines personnes ont malheureusement toujours pas de logements. C'est pourquoi que la Ville de Laval offre un accompagnement aux familles et aux citoyens seuls en situation précaire pour les aider à se reloger.

Les personnes à la recherche d’un logement ou ayant besoin d’assistance sont encouragées à signaler leur situation au Service d’aide à la recherche de logement (SARL) afin d’obtenir du soutien et appui. Ils peuvent composer le 450 505-6025 ou transmettre un courriel au [email protected].

Pour une cinquième année consécutive, la Ville de Laval renouvelle son appui au SARL piloté par l’Office municipal d’habitation de Laval (OMHL) en y consacrant une enveloppe de 195 000 $. À cela s’ajoute une contribution additionnelle d’environ 30 000 $ pour le Programme d’hébergement temporaire et d’aide à la recherche au logement. Par ce soutien, la Ville veille à ce que les Lavalloises et les Lavallois en quête d’un logis puissent bénéficier gratuitement de services essentiels tels que l’aide au relogement, l’hébergement temporaire ainsi que l’entreposage de leurs biens.

« La période estivale, et particulièrement les déménagements du 1er juillet, représente chaque année un moment de précarité pour certains Lavalloises et Lavallois. En collaboration avec nos partenaires, nous réactivons un système d’intervention éprouvé pour accompagner les locataires en situation de vulnérabilité. L’habitation est une responsabilité partagée entre les différents paliers de gouvernement, et notre administration est proactive à la hauteur de ses responsabilités et de ses capacités », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Bien que la période estivale soit particulièrement critique, les besoins en matière d’aide à la recherche de logement s’échelonnent sur toute l’année et les locataires peuvent compter sur le soutien du SARL à tout moment.

Intervention coordonnée en situation de vulnérabilité

Le SARL bénéficie également de l’étroite collaboration de la Division Urgence sociale de la Ville de Laval, qui intervient sur le territoire lors de situations critiques pouvant compromettre la sécurité des personnes. À cet effet, l’Urgence sociale est présente pour appuyer les familles qui se retrouveraient sans logis en s’assurant de leur sécurité et de celle de leurs biens. Par exemple, des conteneurs peuvent être mis à la disposition des personnes auprès desquels elle intervient pour entreposer leurs biens. En cas de nécessité, un hébergement temporaire dans un établissement hôtelier peut aussi être offert.

Offensive pour accélérer la création et la préservation de logements abordables

Entre 2020 et 2024, elle a versé plus de 21 M$ en subventions additionnelles pour construire davantage et plus rapidement, par le biais de programmes municipaux et de contributions complémentaires aux programmes provinciaux et fédéraux. Cela s’est traduit par plus de 1 000 logements sociaux et abordables additionnels en 5 ans, soit 20% des logements présents sur le territoire.

Plus récemment, la Ville a annoncé son appui financier à l’acquisition d’immeubles locatifs par des OBNL afin de protéger durablement leur abordabilité. Elle poursuit également ses efforts pour accélérer la construction de nouveaux logements sociaux et communautaires, notamment en accordant des subventions et en mettant des terrains municipaux à disposition.

Ces mesures qui totaliseront des investissements supplémentaires d’environ 21 M$ visent à répondre rapidement et efficacement à la crise du logement, en soutenant à la fois les promoteurs immobiliers et les organismes à but non lucratif (OBNL).