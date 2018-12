Dans un peu moins de trois semaines, l’année 2018 cédera sa place à 2019. Cette année, vous êtes de ceux qui ont envie de bousculer les traditions et d’en créer des nouvelles? Si c’est le cas, optez pour l’Auberge Willow Inn de Hudson qui traversera l’année avec un repas cinq services et un trio jazz.

« C’est la seconde année où l’on tient ce type d’événement pour accueillir la nouvelle année. On propose aux personnes intéressées deux services le 31 décembre prochain. Le premier se tiendra à 18h alors que le second aura lieu à 21h. La fête se prolongera jusqu’aux petites heures du matin aux sons de la musique jazz du Trio jazz Eric Lagacé », résume le directeur général de l’Auberge Willow Inn, Patrick Madore.

L’endroit à lui seul vaut le détour, ne serait que son panorama splendide sur le lac des Deux-Montagnes. Depuis 1820, l’Auberge est une destination prisée autant par la population locale que par les touristes de passage dans la région pour quelques heures ou quelques jours. Les propriétaires actuels s’y sont d’ailleurs rencontrés, avant de s’y marier et enfin…de l’acheter!

Repas gastronomique

Vous n’en pouvez plus de manger un repas traditionnel au Jour de l’an? Si vous optez pour l’Auberge Willow Inn, vous débutez l’année de belle façon en savourant un repas gastronomique de cinq services. Ce repas, composé d’huîtres ou de charcuteries, d’une soupe, d’une salade hivernale, d’un carré d’agneau rôti ou d’un filet de saumon rôti, d’un granité, d’un dessert et d’un verre de mousseux, saura sans contredit séduire vos papilles.

« En tenant cette soirée, on revient à la tradition du Willow Inn qui a toujours ouvert ses portes la veille du Jour de l’an. Malheureusement (ou heureusement) toutes nos chambres sont réservées pour cette nuit-là, mais il reste encore des places pour les gens qui voudraient venir souper parmi nous. Le coût pour ce repas est de 110$ par personne plus les taxes et le service. Venez nous voir! », ajoute-t-il.

L’an passé, plus de 100 personnes ont goûté à la cuisine de l’endroit le 31 décembre pour dire adieu à l’année 2017. La salle à manger peut recevoir entre 100 et 120 convives par service. Pour être partie prenante de cette soirée pas comme les autres, on peut réserver sa place au (450) 458-7006 ou en écrivant au [email protected].