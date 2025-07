Grève de plusieurs syndicats de paramédics: les services essentiels déterminés

L’été qui arrive va laisser place à une arrivée importantes de vacanciers dans certaines régions clés du Québec… Et parmi les plus populaires, les Laurentides…. Avec une population de 673 581 habitants en 2024 et une croissance de 7,3 % entre 2021 et 2026, les Laurentides se démarquent au Québec par leur attractivité. Ce sont près de 8 000 ...