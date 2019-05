Le gouvernement du Québec et la Ville de Laval s’unissent pour améliorer la qualité de vie des citoyens

Le gouvernement du Québec et la Ville de Laval procéderont à la reconstruction et au prolongement de l’écran antibruit situé en bordure de l’autoroute 15 Sud, entre les boulevards Sainte-Rose et Curé-Labelle (route 117). Les travaux devraient débuter au printemps 2019.

Le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, au nom du ministre des Transports, M. François Bonnardel, et le maire de Laval, M. Marc Demers, en ont fait l’annonce aujourd’hui.

« La réalisation des travaux d’amélioration et de réfection des écrans acoustiques de l’autoroute des Laurentides (A-15) le long de la rue Guillemette améliorera la qualité de vie des citoyens du quartier en leur donnant davantage de quiétude. Il s’agit d’un dénouement positif pour cette infrastructure qui avait atteint sa fin de vie. Sa reconstruction optimisée, qui inclura un léger prolongement, plaira assurément aux résidents du secteur. »

- Marc Demers, maire de Laval

L’infrastructure permettra d’améliorer la qualité de vie des résidents du secteur et de diminuer la pollution sonore aux abords de cette artère. Les coûts de réalisation, estimés à 5,12 M$, seront partagés à parts égales entre la Ville et le Ministère, en vertu de la Politique sur le bruit routier.

Quelques faits importants