Il y aura davantage de trottoirs et de pistes polyvalentes à Laval

D’ici trois ans, les Lavallois pourront se déplacer à pied sur près de 55 kilomètres supplémentaires d’aménagements confortables et sécuritaires grâce à la mise en œuvre du Plan directeur du réseau piétonnier, entériné au conseil municipal. Les interventions prévues dans le Plan, dont l’horizon est de 20 ans, cibleront plusieurs points d’intérêt comme les chemins vers les écoles, les parcs, les centres de santé, les pôles de quartier et d’emploi.

Les actions du Plan sont basées sur une vaste étude caractérisant les habitudes de déplacements piétonniers à Laval. Cette dernière a été réalisée dans les dernières années auprès des citoyens et en collaboration avec de multiples partenaires comme des intervenants des commissions scolaires, du réseau de la santé, du transport en commun et de diverses associations en accessibilité universelle.

« Nous travaillons fort pour consolider notre réseau afin que les piétons et les cyclistes puissent se déplacer aisément, mais surtout de façon sécuritaire. De plus, nos nouveaux aménagements seront entretenus 12 mois par année. Nous croyons que ce type de mesures encouragera davantage la mobilité de nos citoyens en plus de contribuer à rendre les quartiers plus vivants », a affirmé Marc Demers, maire de Laval.

Les gains pour les citoyens seront nombreux :

· Réseau de mobilité active performant (piétonnier et cyclable);

· Déplacements plus faciles d’un quartier à l’autre ou vers les grands générateurs de déplacements;

· Espace nécessaire pour circuler plus aisément respectant les normes d’accessibilité;

· Accessibilité et entretien 12 mois par année.