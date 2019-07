La Ville de Laval passe à l’éclairage DEL

Les élus municipaux de la Ville de Laval ont approuvé la demande de règlement afin d’obtenir les sommes requises pour la conversion de 36 000 luminaires en appareils à diodes électroluminescentes (DEL) jumelés à un système de contrôle intelligent centralisé. L’investissement requis pour cet important projet, qui sera déployé à compter de 2020 et s’échelonnera sur 3 ans, totalise 34,5 M$.

Cette conversion permet d’envisager des économies annuelles dépassant les 2,75 M$, principalement en énergie et en entretien. Cette technologie cadre également dans la vision stratégique Urbaine de nature, qui vise à faire de Laval une ville modèle en réaménagement urbain durable. Avec sa réduction annuelle d’émission de GES estimée à 30 tCO2 et sa durée de vie de 25 ans, ce type de luminaires s’inscrit dans un virage vert.

Quant au système de contrôle intelligent centralisé, il permettra de suivre la consommation électrique, de modifier les niveaux d’éclairage et d’intervenir plus rapidement sur le plan de l’entretien. Il s’agit d’une technologie évolutive et flexible qui aura d’autres applications dans la ville intelligente.

« Ce projet arrive à un bon moment : une bonne partie du réseau est arrivée en fin de vie utile et doit être remplacée. Cette technologie de pointe avec système de contrôle intelligent a fait ses preuves, et Laval emboîte le pas aux villes avant-gardistes canadiennes l’ayant adoptée, alors que 30 % des luminaires ont été convertis à la DEL à ce jour au pays », a mentionné Marc Demers, maire de Laval.

Un projet pilote réalisé en 2013 dans le quartier Vimont s’est avéré concluant, révélant notamment un sentiment de sécurité accru chez les citoyens et une préférence pour la couleur et le niveau d’éclairage.

Le projet en chiffres :

· 36 000 lumières de rue

· 15 millions de kWh en économie annuelle d’électricité

· Plus de 2,75 millions de dollars d’économie annuellement, principalement en énergie et en entretien

· Réduction annuelle de l’émission des GES de 30 tCO2

· Durée de vie de 25 ans