« Nous privilégions une approche concertée, basée sur les revenus » - Marc Demers

Le maire de Laval, Marc Demers, souhaite réagir au nom de son caucus, à la proposition de M. Claude Larochelle à l’effet que la Ville instaure la gratuité de la passe mensuelle d’autobus de la Société de transport de Laval (STL) pour les étudiants Lavallois de 25 et moins inscrits à un programme d’études postsecondaires à temps plein.

« Nous sommes d’avis que ce type de tarification sociale doit être mise en place par le gouvernement du Québec dont c’est la responsabilité de redistribuer la richesse. De plus nous privilégions une approche concertée avec l’ensemble de la région métropolitaine qui serait plutôt basée sur les revenus des usagers », a-t-il affirmé.

Rappelons que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a rendu public un rapport en mars dernier dans lequel elle précise ses orientations et attentes envers l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) en matière de tarification sociale du transport collectif. La Ville de Laval avait alors appuyé ces orientations. On peut y lire que « la tarification sociale s’inscrit dans une logique de redistribution de la richesse, elle doit obligatoirement être entièrement financée par le gouvernement du Québec. Un financement supplémentaire, suffisant, récurrent et indexé doit être prévu ».

Respecter la volonté des associations étudiantes

Le maire de Laval ajoute également qu’il partage l’avis de la quinzaine d’associations étudiantes qui ont milité pendant de nombreuses années pour que l’on retire le critère de l’âge aux étudiants. Rappelons d’ailleurs que le gouvernement du Québec a consenti en février 2016 un amendement à son projet de loi 76, portant sur la gouvernance du transport en commun dans la région de Montréal, afin que les étudiants puissent se prévaloir du tarif réduit dans les transports en commun même s’ils sont âgés de plus de 25 ans.

« S’il est vrai que nous avons offert la gratuité du transport collectif à tous les Lavallois âgés de 65 ans et plus, c’est notamment pour les inciter à briser l’isolement en circulant plus facilement dans la Ville. Nous voulions aussi favoriser l’utilisation des transports collectifs par cette tranche de la population, qui représente moins de 5 % des usagers. De plus, au moment de mettre en place cette mesure, la CMM n’avait pas encore étudié la tarification sociale en lien avec la mobilité. C’est d’ailleurs suite à cette mesure que la CMM s’y est intéressée. Ainsi, on ne peut comparer ces deux démarches. En somme, nous ne sommes pas en faveur de cette proposition pour plusieurs raisons. Premièrement, ce type de mesure sociale devrait être mis sur pied par le gouvernement. Deuxièmement, elle nous apparait plutôt injuste envers les étudiants de plus de 26 ans. Troisièmement, elle fait fi des autres usagers qui pourraient avoir aussi bien besoin d’un rabais. Pensons aux nouveaux arrivants et aux chercheurs d’emploi notamment», a soutenu le maire Demers.

Grossière erreur de calcul de la part de l’opposition

Le maire a aussi rappelé que M. Larochelle a chiffré sa proposition dans ses communications à 6,5 M$ pour la Ville de Laval. Ce montant est erroné. Pour parvenir à cette somme, l’opposition officielle n’a pas tenu compte des étudiants lavallois qui se procurent d’autres types de passes mensuelles sur le territoire de L’ARTM que la seule passe de la STL. Or, la proposition inclut tous les étudiants issus de Laval. Une erreur de calcul de plus de 5,5 M$.