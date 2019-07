Lauryn Hill et J. Barvin au LVL UP! lab numérique et musique urbaine

Imaginé par [co]motion en collaboration avec Evenko et HUB Studio, LVL UP! aura lieu du 19 au 22 septembre dans le quadrilatère Montmorency à Laval. Et l'organisation du LVL UP! avait prévenue qu’elle travaillerait fort sur la toute première édition de LVL UP! lab numérique et musique urbaine… En voici des preuves.

Les organisateurs ont invité la reine du hip-hop Lauryn Hill à se produire à notre événement, le 21 septembre prochain 20 h à la Place Bell. L’ex-Fugees vient ainsi rejoindre, au cœur de cette programmation, l’ambassadeur mondial du reggaeton, J Balvin, qui après Lollapalooza et Coachella, s’amène à LVL UP!… Les billets pour ces deux artistes sont disponibles sur evenko.ca, à Place Bell ou en téléphonant au 1 855 634-4472.

Y’a fête au Village!

LVL UP! présentera aussi une série de prestations gratuites au Village urbain Desjardins — Caisse des Grands boulevards de Laval, situé sur le parvis de la Place Bell, avec une belle gang de représentants de notre musique urbaine. Pensons, par exemple, au rappeur Rymz, à High Klassified, producteur lavallois et musicien avant-gardiste qui résonne sur la planète, ou encore à une des célèbres soirées RapMommies de DJ Kelly… De façon plus générale, le Village sera le cœur de LVL UP!, une invitation à la fête et à la rencontre entre arts numériques et musique urbaine, avec plein d’activités gratuites.

LVL UP!, c’est riche!

Les organisateurs réservent de belles choses pour cette édition inaugurale. LVL UP!, lab numérique et musique urbaine est un événement laboratoire unique en son genre au Québec qui veut rapprocher le monde de la musique urbaine et celui des arts numériques. Il se déploie sur 3 axes : sensations de la scène hip-hop en spectacles, honneur aux arts visuels et numériques et même un volet plus didactique avec hub de rencontres entre gens du musical et du pixel ainsi que des ateliers dans les écoles secondaires.

Du côté des prestations, L’ANNEXE3 (la salle intimiste et polymorphe qui jouxte la Salle André-Mathieu) recevra les Soirées Match Sessions, des rencontres inédites entre rappeurs et VJ : Sarahmée, Zach Zoya, Koriass avec VJ VINO (19 sept.), Marie-Gold, LaF, Fouki avec VJ BUNBUN(20 sept.) ainsi que Tyleen Johnson, Tizzo, White-B avec VJ BOYCOTT (21 sept.).

Au Studio MDA (Maison des arts de Laval), il y aura à deux soirées bien spéciales : End of the Weak – 8e finale nationale (20 sept.), « anti-battle » devant jury de professionnels et d’artistes qui déterminera qui est assez hot pour aller représenter le Québec à la Finale mondiale à Bruxelles; puis La pépinière #1 (21 sept.), méga dose hip-hop avec les vedettes de demain selon les gourous du hip-hop de Ghetto Érudit, émission phare de CISM qui soutient la scène locale depuis plus de 10 ans.

Les hip-hopophages peuvent même s’offrir le Passeport LVL UP qui, pour 56 $, permet de créer sa propre expérience laboratoire en choisissant un spectacle par soir (vendredi ou samedi) à L’ANNEXE3 et au Studio MDA (quantité limitée).

Finalement, le lobby de la salle André-Mathieu se transformera en un Lab immersif consacré aux projets numériques, très interactif, très cool… et gratuit.

Partenaires

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

La Ville de Laval a accordé une subvention de 100 000 $ aux organisateurs de LVL UP!, qui vise notamment l’intégration d’un événement « tendance » dans un secteur du centre-ville en pleine effervescence. Outre la valorisation du sentiment d’appartenance des jeunes adultes à leur milieu de vie et la rétention de ce public cible, le soutien financier vise à mettre en valeur la diversité de l’offre culturelle lavalloise et du même coup, de contribuer au rayonnement de la région.

Tourisme Laval et le ministère du Tourisme ont accordé une aide financière totale de 30 000 $ à [co]motion, agitateur de culture dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme de Laval. La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a salué l’arrivée de ce festival : « L’ajout de ce nouveau rendez-vous à l’offre touristique déjà très diversifiée du Québec est une preuve supplémentaire que les promoteurs d’ici ne manquent pas de créativité pour attirer davantage de visiteurs et ainsi, positionner le Québec en tant que destination incontournable. Le gouvernement du Québec souhaite aux organisateurs tout le succès escompté afin de générer des retombées économiques importantes pour la région de Laval. »