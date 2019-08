Action Laval dénonce une erreur monumentale d'un million de dollars

Les élus d’Action Laval, principal groupe d’opposition à la Ville de Laval, dénoncent vigoureusement la mauvaise gestion et l’irresponsabilité de l’administration de Marc Demers dans le dossier du marquage bleu et blanc des bordures et des trottoirs. Ils se réjouissent d’avoir remporté la manche en faisant adopter en juin dernier une résolution portant sur l’effacement de ces bandes, mais se désolent du gaspillage indu de l’argent des contribuables lavallois.

À titre de rappel, en 2017, dans le cadre des mesures d’atténuation de la Ville de Laval (MAC), l’administration Demers avait décidé de marquer les zones d’école et les parcs de bandes bleues et blanches dans le but de réduire la vitesse des automobilistes dans ces secteurs. Les travaux avaient à l’époque coûté 750 000 $. Pour effacer ces bandes, la Ville devra maintenant débourser 250 000 $.

« Encore une fois, les contribuables feront les frais de cette erreur colossale de Marc Demers et de son équipe », a déclaré M. David De Cotis, conseiller de Saint-Bruno et ancien vice-président du comité exécutif de la Ville de Laval. « On parle ici d’un gaspillage d’un million de dollars. C’est énorme et inacceptable. »

« Ce qui devait à l’origine n’être qu’un projet pilote a été mis en œuvre avec précipitation à l’échelle de la ville. Les résidents n’ont pas été consultés, et ce sont eux qui doivent payer une fois de plus la facture », a pour sa part souligné Mme Aglaia Revelakis, conseillère de Chomedey.