Séance publique du comité exécutif de Laval : travaux, à Duvernay-Est, incitatif au développement économique pour Couche-Tard et travaux de réaménagement du parc de Cluny

Travaux, à Duvernay-Est, incitatif au développement économique pour Couche-Tard ou travaux de réaménagement du parc de Cluny, les membres du comité exécutif de Laval souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 4 septembre.

Travaux à Duvernay-Est

Les membres du comité exécutif recommanderont au conseil d'adjuger un contrat de 4 777 777 $ (total, taxes incluses) aux Constructions CJRB pour des travaux à effectuer dans une partie des rues du Plateau, de la Colline, Kugler, De Sèves et Lachance, ainsi que dans le prolongement de l'avenue des Trembles, à l'est de l'avenue des Pélicans. Ces travaux permettront notamment à la Ville de se conformer aux exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Incitatif au développement économique accordé à Couche-Tard

Afin que l’entreprise puisse demeurer compétitive, le comité exécutif recommandera au conseil d’accorder à Couche-Tard, en vertu de la Loi sur les compétences municipales, un incitatif au développement économique de 80 000 $ par exercice financier, et ce, de 2019 à 2023 inclusivement, pour un total de 400 000 $. Rappelons que les investissements majeurs effectués par Couche-Tard pour l'agrandissement de son siège social à Laval sont estimés à plus de 6 M$ et que l’entreprise y a créé 200 nouveaux emplois, pour un total de 500 emplois de qualité.

Travaux de réaménagement du parc de Cluny

Le comité exécutif recommandera au conseil d'adjuger un contrat de 1 465 291,13 $ (total, taxes incluses) à Saho Construction pour le réaménagement du parc de Cluny, et ce, dans le cadre de la construction d'une nouvelle école primaire. Afin de répondre adéquatement aux besoins des usagers, l’aménagement prévu, d'une superficie totale de 14 630 m2 , comprend une aire de jeux pour les enfants de 18 mois à 5 ans ainsi que pour ceux de 6 à 12 ans incluant un équipement de type « parcours d'eau », un jardin de pluie ainsi que l’accentuation de la butte pour favoriser les activités de glisse. Le contrat comprend également la fourniture et l'installation du mobilier urbain, l’aménagement d'une aire de détente et d’une aire de pique-nique à proximité des zones de jeu.

Réunions du comité exécutif

Rappelons que le comité exécutif se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés. Il se compose du président, le maire Marc Demers, du vice-président, Stéphane Boyer (Duvernay–Pont-Viau) ainsi que des conseillers Sandra Desmeules (Concorde–Bois-de-Boulogne), Ray Khalil (Sainte-Dorothée), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et de deux membres associés, soit Nicholas Borne (Laval-les-Îles) et Jocelyne Frédéric-Gauthier (Auteuil).