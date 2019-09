Laval accueille une nouvelle directrice générale adjointe

Les élus municipaux de Laval ont entériné la nomination d’une nouvelle directrice générale adjointe (DGA). La Ville de Laval est ainsi fière d’accueillir Mme Suzie Bélanger en tant que directrice générale adjointe aux Services administratifs et corporatifs.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires – gestion des opérations, Mme Bélanger présente une impressionnante feuille de route. Reconnue pour son leadership et sa vision, elle a occupé, au cours de sa carrière, plusieurs postes de direction au sein de divers organismes de développement économique, notamment au sein de la fonction publique fédérale.

Grâce à son étonnante capacité à mobiliser les parties prenantes, elle a démontré à maintes reprises qu’elle sait mener à terme des projets d’envergure, et ce, sans perdre de vue les objectifs fixés ni la vision stratégique d’une organisation. Optimiser et moderniser les processus administratifs et corporatifs font partie de ses compétences-clés. Dotée d’une éthique de travail exemplaire, Mme Bélanger détient toutes les qualités requises pour relever les défis qui l’attendent à la Ville de Laval, ce qu’elle fera assurément dans le respect de nos valeurs organisationnelles, qu’elle partage et applique d’ores et déjà.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle collaborera activement à la planification stratégique et opérationnelle des services et bureaux placés sous sa gouverne. Elle s’affairera à définir avec eux les objectifs et priorités qui rendront notre organisation encore plus efficiente.

Rappelons que cette nomination, la quatrième et dernière parmi les DGA de la Ville de Laval, vient consolider la vision d’une structure pensée pour optimiser les collaborations et les expertises. En effet, la Municipalité avait entamé en janvier dernier une transformation de sa structure organisationnelle afin d’être plus efficiente et efficace.