Opération Enfant Soleil remet 128 572 $ pour le mieux-être des enfants de Laval et de Montréal

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, Roseline Filion et Philippe Fehmiu, ont remis hier plusieurs octrois pour le mieux-être des enfants de Laval et de Montréal.

• 31 000 $ à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal;

• 29 004 $ à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé du CISSS de Laval;

• 18 600 $ à l’Hôpital Rivière-des-Prairies du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal;

• 18 402 $ au Phare Enfants et Familles;

• 13 268 $ au Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal;

• 7 398 $ à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal;

Une somme de 10 900 $ provenant du Fonds Josée Lavigueur a également été versée à trois organismes.

À ce jour, c’est 1 005 943 $ qui ont été versés dans la région de Laval et 133 266 706 $ dans la région de Montréal afin d’offrir les meilleurs soins et une meilleure qualité de vie aux enfants en période d’hospitalisation, grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.

Mikaële Laure Personna, 3 ans, Enfant Soleil de Laval

Mikaële Laure est née à 34 semaines de grossesse. Quelques jours après son retour à la maison, la petite, en détresse respiratoire, est conduite d’urgence à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Les médecins découvrent de nombreux myofibromes qui se sont logés à sa tête, à son ventre, à son cou et à sa gorge.

Hospitalisée durant plus d’un an et demi, elle subit plusieurs chirurgies et biopsies, ainsi qu’une multitude d’examens. Malheureusement, aucune solution n’est trouvée pour traiter efficacement les masses.

Maintenant âgée de 3 ans, Mikaële Laure doit être alimentée par gavage et se soumettre en permanence à l’oxygénothérapie.

Malgré les épreuves, elle garde le sourire, et rien ne l’arrête!