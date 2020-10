Festival NUM des Bibliothèques de Laval, une 2e édition en mode virtuel

Suite au franc succès de sa première édition, le Festival NUM revient en force avec une programmation repensée en mode virtuel, du 17 au 24 octobre.

Cet événement gratuit est le rendez-vous annuel pour explorer les multiples facettes du monde numérique. Des conférences éducatives, des capsules ludiques et des ateliers techno virtuels en direct ainsi qu’en format préenregistré sont proposés aux familles et cadrent parfaitement avec le contexte sanitaire actuel.

Une quarantaine d'activités prévues pour tous

La programmation a été conçue par les Bibliothèques de Laval pour plaire autant aux jeunes, aux adolescents et aux adultes, et elle a été pensée afin de s’adapter aux horaires de tous.

Près de 40 activités sont au programme, dont: des ateliers de création de fanzines et de jeux vidéo; des cours de codage; des ateliers sur l’intelligence artificielle; des capsules pour améliorer les habiletés à détecter les fausses nouvelles sur le Web et des capsules-conseils pour les parents en lien avec la technologie et leurs enfants.

La mission de cet événement est de soutenir le développement des compétences numériques chez les jeunes. En effet, les Bibliothèques de Laval se sont engagées à réduire les disparités de l’accès numérique en permettant aux Lavallois de s’initier aux nouvelles technologies grâce à une offre numérique diversifiée.

C’est dans le même ordre d’idée qu’a été conçu le Studio, l’espace de création, d’innovation et d’échange à la fine pointe de la technologie situé à la Bibliothèque Multiculturelle.

« En soutenant le Festival NUM, nous favorisons l’égalité des chances de nos enfants en développant leurs compétences numériques. C’est au cœur de nos priorités! De telles activités sont essentielles à notre société moderne », souligne Aram Elagoz, conseiller municipal de Renaud et responsable du dossier des bibliothèques.

L'évenement

L’horaire complet de l’événement est disponible sur la page Web de l’événement. À noter que l’inscription est nécessaire pour certaines activités.

Les inscriptions commenceront le 8 octobre (un abonnement valide à la bibliothèque est requis; il est possible de se procurer gratuitement la carte Avantages Laval à l’une des Bibliothèques de Laval ou un abonnement temporaire par le service Réponseatout.ca).

Le Festival NUM se déroule dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec. Sa tenue est possible grâce à l’Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Laval.