« Les heures passent, mais la douleur reste toujours aussi vive » — François Legault

Moins de deux jours après les tragiques événements survenus du côté du Vieux-Québec où deux personnes ont perdu la vie et cinq autres ont été blessées, le premier ministre du Québec, M. François Legault, s’est adressé à la population.

« Ce que l’on a vécu samedi soir est effroyable, on ne peut pas comprendre comment on peut voir une telle violence gratuite qui soulève toutes sortes de questions sur les maladies mentales », a souligné le premier ministre.

Rappelons que samedi soir, armé d’un sabre, Carl Girouard a tué François Duchesne et Suzanne Clermont, près du Château Frontenac, en plus de blesser cinq autres personnes. Selon les autorités, les victimes de Carl Girouard ont été choisies au hasard.

Plus d’aide en santé mentale

M. Legault a profité de la tribune qui lui était offerte pour annoncer que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, fera le point sur les différentes actions posées jusqu’à maintenant en santé mentale, mais également sur les actions à venir.

« On peut réduire les impacts pour certaines personnes qui ont des maladies mentales… Il faut être réaliste. Même si on avait tous les services, même si on prenait en charge tous les Québécois qui ont des maladies mentales, on ne pourra jamais éviter tous les drames violents », a ajouté le premier ministre.

François Legault dit également craindre que le confinement engendré par la pandémie aggrave les problèmes de santé mentale. Il invite d’ailleurs les gens qui souffrent d’anxiété ou de détresse psychologique, à faire appel aux ressources qui sont offertes.