Christian Dubé lance un message au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’épicentre de la pandémie

Tout en se disant très préoccupé par la hausse fulgurante du nombre de gens infectés par la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la pire région du Québec actuellement, mais qu’il est possible de renverser la tendance, le ministre de la Santé Christian Dubé avait un message à passer à la population aujourd’hui lors d’un point de presse virtuel.

Il faut respecter à la lettre les consignes sanitaires comme la distanciation et le port du masque, a insisté M. Dubé et réduire au maximum le nombre de contacts pour limiter la propagation de la maladie.

« On s’attend à ce que la situation soit encore pire dans les prochains jours avant de s’améliorer, a prévenu le ministre de la Santé. Les contacts créent de cas et le virus entre dans nos milieux de vie et de soins. Il y a des gens qui dînent ensemble et font du covoiturage, sans se protéger adéquatement. Quand on oublie les mesures, il y a des décès qui s’en suivent. Il faut se prendre en main, redoubler d’efforts et limiter les contacts ainsi que les déplacements au maximum. »

M. Dubé a donné l’exemple de la grande région de Québec qui est arrivé à stabiliser la situation pour expliquer qu’il est possible de le faire aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour le moment, le ministre de la Santé n’envisage pas de mesures supplémentaires, mais il faut que le relâchement observé actuellement cesse selon lui afin de venir à bout du virus.

« 20 % des gens causent 80 % des problèmes, estime M. Dubé. On vous demande de diminuer d’un ou deux vos contacts, en limitant vos déplacements pour aller travailler ou reconduire les enfants à l’école. Et restez chez vous. Je sais que c’est platte, mais si on veut avoir un beau Noël, il faut passer de 6 à 2 ou un vos contacts par jour. Évitez les contacts qui ne sont pas nécessaires. »

Rappelons que 8 nouveaux décès reliés à la COVID-19 ont été signalés au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 24 heures, un nombre record depuis le début de la pandémie. Cela porte à 61 le nombre total de personnes qui ont perdu la vie en raison du coronavirus jusqu’à maintenant, selon le bilan de la santé publique.

94 nouveaux cas s’ajoutent également au bilan région, portant leur nombre total à 2,124. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean demeure l’endroit au Québec où il y a le plus de cas par ratio d’habitants.

Dans toute la province, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 font état de 1 169 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 115 989.

Elles font également état de 15 nouveaux décès, pour un total qui s'élève à 6 455.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 540.