Les cliniques de dépistage à Laval deviennent avec rendez-vous

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval demande à la population lavalloise de prendre un rendez-vous avant de se déplacer dans une clinique de dépistage pour la COVID-19.

Avec la saison hivernale qui approche, cette décision permettra à la population d’éviter les longues files d’attente à l’extérieur. On demande aussi aux gens de respecter l’heure du rendez-vous en se présentant seulement 5 minutes à l’avance.

- Numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous : 1 877 644-4545 (population et travailleurs lavallois). - - Aucun changement n’est apporté à l’horaire des cliniques.

- Pour l’information à jour sur les cliniques de dépistage, consulter le site Web du CISSS de Laval.

- Pour tous renseignements sur la COVID-19, consulter la section dédiée à la COVID-19 du site Internet du Gouvernement du Québec.

- Pour tous renseignements, le CISSS de Laval vous invite à suivre son compte Twitter.

