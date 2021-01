Plus de 40 acquisitions de véhicules électriques et hybrides

Depuis l’adoption de sa Politique de gestion écoresponsable du matériel roulant, en septembre dernier, la Ville de Laval a fait l’acquisition d’un total de 43 véhicules électriques et hybrides, ce qui porte le nombre de véhicules de cette flotte électrique à un peu plus de 80.

Cet ajout participe aux efforts de la Ville en matière de mobilité durable et de diminution des émissions de GES.

Parmi les 43 nouveaux véhicules, neuf ont été acquis pour le Service de sécurité incendie et six pour le Service de police. Le nombre de véhicules augmentera au cours des prochaines années, alors que les options électrique et hybride sont analysées pour chaque équipement en fin de vie.

Pour compléter ce virage, une première formation sur l’entretien des véhicules électriques sera d’ailleurs offerte en février aux mécaniciens du Service des travaux publics.

Rappelons qu’afin d’offrir la prestation des services aux citoyens à la grandeur de son territoire, qui totalise 246 km2, la Ville a besoin de quelque 1 000 véhicules et équipements motorisés.

« La flotte de véhicules est responsable de près de 50 % des émissions de GES générées par la Ville. L’électrification de nos véhicules en fin de vie constitue une étape essentielle de notre stratégie pour diminuer notre empreinte écologique », a expliqué Virginie Dufour, membre du comité exécutif, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers environnementaux.

Afin d’améliorer son bilan, cinq orientations guideront les décisions et actions de la Ville de Laval au cours des prochaines années :

• L’électrification des véhicules;

• Le contrôle de la consommation d’énergies fossiles;

• L’optimisation du matériel roulant;

• La gestion intelligente du matériel roulant;

• La formation et la sensibilisation des employés.