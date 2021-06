Dès aujourd’hui la région passe au palier jaune

En raison de l’amélioration de sa situation épidémiologique, Laval passe au palier de préalerte (zone jaune) dès aujourd'hui.

Parmi les mesures en vigueur au palier jaune, mentionnons que les rassemblements dans les domiciles privés limités aux occupants de deux résidences différentes sont autorisés. Dans les restaurants, les occupants de deux résidences peuvent également partager une même table. Le respect des mesures de base renforcées demeure toutefois essentiel.

Encore une fois, la baisse des cas actifs, associée au respect des mesures sanitaires et combinée à l'excellente participation de la population à la vaccination permet déjà, en mois d’un mois, le passage de la région vers un nouveau palier d’alerte.

« La situation à Laval s’améliore de jour en jour. La COVID-19 continuera néanmoins de circuler, particulièrement chez les personnes non protégées ou celles qui n’ont pas reçu toutes les doses de vaccin recommandées. Cela rappelle l’importance de recevoir une première dose le plus rapidement possible, si ce n’est déjà fait, et de prendre rendez-vous afin de devancer la deuxième », affirme Dr Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique, CISSS de Laval.