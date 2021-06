Début des travaux d’aménagement à l’écocentre Dagenais

C’est officiel, les travaux d’aménagement d’un écocentre ont débuté sur le boulevard Dagenais Ouest, à Vimont. D'une durée estimée de six mois, les travaux visent l’implantation d’un poste d’accueil, d’une plateforme d’accès et de quais pour le déchargement des matières dans les conteneurs de récupération.

Annuellement, 15 000 tonnes de matières y seront collectées pour être dirigées vers les bonnes filières de traitement.

« L’ouverture de ce premier de quatre écocentres permettra de réduire l’enfouissement en récupérant plus et mieux. Il s’agit d’une avancée majeure pour la protection de l’environnement à Laval », mentionne Virginie Dufour, membre du comité exécutif, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers environnementaux.