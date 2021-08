Début des travaux à la berge des Baigneurs

Le coup d’envoi de la réfection du parvis de l’église Sainte-Rose-de-Lima et de celle du stationnement à proximité de l’école Villemaire a été donné, ce qui marque le début de la première phase des travaux de réaménagement de l’entrée vers la berge des Baigneurs.

Ce projet de médiation a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Laval dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2021-2023.

« J’étais fière d’être présente pour cette importante étape dans la réalisation d’un site exceptionnel, très apprécié par les Lavallois et situé au cœur d’un quartier animé. La revitalisation majeure de ce site se traduira par des aménagements mieux adaptés aux besoins des visiteurs en matière de mobilité, de sécurité et de pratique d'activités ainsi que par un accès facilité aux lieux et à la rivière des Mille Îles. Cette réalisation n’aurait pas pu être rendue possible sans l’apport de la Fabrique de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima que je tiens à remercier pour sa collaboration. »

— Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose et membre du comité exécutif