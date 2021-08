Évitez d’avoir trop chaud, restez hydraté

La pandémie a mis un frein à plusieurs de nos aventures estivales préférées, qu’il s’agisse de vacances ou de camps d’été. Toutefois, même si nous passons plus de temps à l’intérieur et aux alentours de la maison, nous avons encore à supporter des chaleurs records.

Évitez d’avoir trop chaud dans cette nouvelle normalité grâce aux conseils de Santé Canada suivants :

Buvez davantage de liquides

Boire beaucoup de liquides froids, surtout de l’eau, avant de ressentir la soif peut réduire les risques de déshydratation. Si vous n’aimez pas vraiment l’eau, vous pouvez essayer de l’aromatiser avec du jus naturel de fruits pour la rendre plus attrayante ou mangez plus de fruits et de légumes puisqu’ils ont une forte teneur en eau.

Gardez la fraîcheur dans la maison

En cette période où un ou plusieurs membres de la famille sont appelés à travailler ou à étudier de la maison, prenez quelques mesures supplémentaires pour vous aider à maintenir une température confortable dans votre espace. Préparez des repas qui ne requièrent pas l’utilisation du four. Bloquez le soleil en ouvrant les auvents et en fermant les rideaux ou les stores durant la journée. S’il n’y a pas de danger à le faire, ouvrez les fenêtres la nuit pour laisser entrer de l’air frais dans la maison.

Planifiez vos activités

Alors que l’accès à plusieurs espaces intérieurs, comme les cinémas et les centres commerciaux, est encore limité, plusieurs d’entre nous aiment passer plus de temps à l’extérieur à courir, à faire du vélo ou à pique-niquer en mode distanciation. Pour éviter d’avoir trop chaud, pratiquez ces activités pendant les périodes les plus fraîches de la journée, soit tôt le matin ou en soirée.

Modifiez vos activités

Que vous vous amusiez à l’extérieur ou que vous soyez à l’intérieur sans air climatisé, traitez-vous avec ménagement pendant les grandes chaleurs. Ne vous attendez pas à donner votre rendement physique habituel par temps chaud et accordez-vous des pauses supplémentaires pour prendre un rafraîchissement. Installez-vous à l’ombre, buvez de l’eau et enlevez votre équipement, comme votre casque ou vos vêtements de protection, pour vous rafraîchir.

Faites beaucoup de pauses

Déjouez les maladies liées à la chaleur en vous rafraîchissant au besoin. Vous pouvez mettre en marche l’arrosoir de la cour arrière et courir autour avec les enfants ou prendre des douches ou des bains froids jusqu’à ce que vous ayez moins chaud.