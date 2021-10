Île Locas : Laval entend conclure une entente

La Ville de Laval annonce qu’il sera demandé sous peu à la Cour supérieure d’approuver une entente dans le dossier de l’île Locas, à la suite de discussions tenues avec le contrôleur des sociétés propriétaires de l’île Locas.

Cette entente lui permettra d’acquérir les lots 1 061 943, 1 061 944, 1 061 947 et 1 263 542 du cadastre du Québec constituant l’île Locas sur la rivière des Mille Îles.

La Ville bénéficiera également d’une quittance totale et complète de toute personne pour toute réclamation concernant l'île Locas et met fin à un litige à la satisfaction des parties impliquées.

En outre, cette entente permettra l’acquisition pour des fins de conservation d'un milieu naturel à haute valeur écologique abritant de nombreuses espèces animales et végétales protégées, en plus de faire bénéficier les Lavallois d’un nouveau lieu public de plein air.

« L’île Locas constitue un écosystème exceptionnel qui abrite une riche biodiversité faunique et floristique et qui possède une incidence sur la qualité des habitats au cœur du parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Éco-Nature se réjouit de cette entente à conclure en vue de l’acquisition de l’île Locas à des fins de conservation, une initiative qui poursuit la mission de notre organisme, soit la préservation des milieux naturels de la rivière des Mille îles pour le bénéfice de la communauté », a indiqué Christine Métayer, directrice générale d’Éco-Nature

« Le CRE de Laval félicite la Ville de Laval pour sa démarche visant la conservation de l’île Locas, un milieu naturel d’intérêt d’une grande valeur écologique. Cette initiative s’inscrit dans nos objectifs, soit d’offrir des milieux de vie sains, riches et diversifiés où il fait bon vivre, en plus de viser la cible de 17 % de milieux naturels protégés sur le territoire lavallois », a ajouté de son côté Anaïs Boutin, présidente par intérim du Conseil régional de l’environnement de Laval

Faits saillants

D’une superficie de plus de 10 hectares, l’île Locas est composée d’une variété d’habitats abritant une riche biodiversité.

Le site présente un couvert forestier et des milieux humides qui sont tous considérés comme des éléments d’intérêt de conservation par la Ville.

Un écosystème forestier exceptionnel d’une superficie d’environ 4,7 ha est présent. Reconnu comme un bois d’intérêt par la Ville, il est constitué d’une érablière à caryer ovale et d’une érablière argentée.

Le bois est qualifié de forêt refuge : il abrite deux populations d'espèces à statut précaire, soit l’érable noir et le polygale de Virginie.

L’île Locas est adjacente à deux îles incluses dans le refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles (îles Chabot et Eugène) et à un milieu naturel de conservation volontaire (baie de l’île Locas).

Elle est aussi contiguë à une importante frayère en eau calme pour plus de 10 espèces de poissons et elle est fréquentée par les tortues géographique, serpentine et peinte, des espèces à statut au Québec et au Canada.

Finalement, cette île fait partie d’un noyau de conservation identifié au Plan de conservation des milieux naturels de la Ville. Ce dernier est inclus dans la zone d’aménagement écologique particulière du secteur Mattawa, laquelle est identifiée au schéma d’aménagement et de développement.

L’acquisition de l’île et sa mise en valeur s’intègrent parfaitement dans la vision Laval 2035 : urbaine de nature et dans les objectifs de la Trame verte et bleue lavalloise. En plus de permettre la conservation des milieux naturels à long terme, l’acquisition de ce site permettra de donner accès à la population à un nouveau lieu public pour profiter des paysages de la rivière des Mille Îles et d’activités de détente, d’observation de la faune et de la flore, de plein air et d’éducation.