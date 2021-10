Contribution bénévole au projet de lutte contre le nerprun

Près de 50 bénévoles ont prêté main forte à Canopée, le réseau des bois de Laval, dans son projet de contrôle du nerprun au bois Papineau cet automne.

Le 23 septembre, c’est d’abord l'équipe de Bio-K+, une entreprise de biotechnologie, qui est venue aider à planter des arbres en avant-midi. Des citoyens bénévoles sont ensuite venus prendre la relève en après-midi dans une autre section du bois. Au total, 50 arbres de gros calibres ont été plantés cette journée.

Le 14 octobre, l'équipe de Kaloom, une entreprise des technologies de l’information, a aidé à arracher du nerprun et à planter plus de 250 arbres et arbustes supplémentaires au bois Papineau.

C’est dans le cadre du projet de maintien de l’intégrité du bois Papineau et de lutte au nerprun, une espèce exotique envahissante, que Canopée intervient en arrachant le nerprun et en le remplaçant par des espèces indigènes. Ces interventions favorisent la biodiversité et maintiennent la qualité de la hêtraie bicentenaire, un écosystème rare et exceptionnel à Laval.

Ce projet a été possible grâce à la subvention de la Fondation de la faune du Québec, au don d’arbres de la Ville de Laval ainsi qu’à la contribution du CN et d’Arbres Canada.